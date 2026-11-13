Mexhiti akuzon BDI-në se po përdor Badinterin për të penguar provimin e jurisprudencës në shqip

Mexhiti akuzon BDI-në se po përdor Badinterin për të penguar provimin e jurisprudencës në shqip

Izet Mexhiti, njëri nga kryetarët e VLEN-it, kritikoi sot BDI-në për atë që e cilësoi keqpërdorim të parimit të Badinterit. Në një postim në Facebook, ai tha se BDI po përpiqet të bllokojë përmes këtij parimi Ligjin për provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe.

Sipas Mexhitit, BDI po paralajmëron me mburrje se do ta pengojë miratimin e ligjit në Parlament. Ai theksoi se Badinteri është një mekanizëm kushtetues i krijuar për t’i mbrojtur shqiptarët nga majorizimi.

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Mexhiti kujtoi se parimi doli nga negociatat për Marrëveshjen e Ohrit, ku, sipas tij, palë nuk ishin partitë politike, por shqiptarët dhe maqedonasit. Për këtë arsye, ai u shpreh se votimi i dyfishtë nuk u vendos që shqiptarët të bllokojnë njëri-tjetrin apo që partitë shqiptare ta përdorin në garat mes tyre. Qëllimi i tij, tha Mexhiti, ishte mbrojtja e shqiptarëve nga majorizimi, jo që disa shqiptarë të majorizojnë të tjerët.

Ai paralajmëroi se përdorimi i Badinterit për interesa partiake sot mund të sjellë nesër një efekt domino: subjektet politike mund të kërkojnë mënyra për të manipuluar votimin e dyfishtë dhe për t’i mbivotuar shqiptarët.

Mexhiti tha se opozita shqiptare nuk duhet ta përdorë Badinterin për të bllokuar një ligj që zgjeron të drejtat e shqiptarëve. Sipas tij, ky ligj do t’u mundësojë studentëve shqiptarë, për herë të parë në historinë e vendit, ta japin provimin e jurisprudencës në gjuhën e tyre amtare.


Shtuar 13.11.2026 14:23

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