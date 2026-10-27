Më pak fëmijë u ndaluan nga policia, ndërsa shtohen viktimat e mitura në Maqedoni

Më pak fëmijë u ndaluan nga policia, ndërsa shtohen viktimat e mitura në Maqedoni

Gjatë vitit 2025, policia thirri në stacion 1.201 fëmijë në konflikt me ligjin. Shifra është 45 më e ulët, ose 4 përqind më pak, se ajo e vitit 2024, kur u regjistruan 1.246 fëmijë. Të dhënat janë pjesë e Raportit Vjetor mbi Situatën në Fushën e të Drejtave të Fëmijëve dhe Delikuencës së të Miturve, hartuar nga Këshilli Shtetëror për Parandalimin e Delikuencës së të Miturve dhe Drejtësinë për Fëmijë, raportoi “DW” në gjuhën maqedonase.

Dokumenti pasqyron gjendjen për vitin 2025 përmes 40 treguesve, të bazuar në të dhënat e dorëzuara nga 87 institucione. Treguesit janë plotësuar dhe përshtatur sipas ndryshimeve të bëra në Ligjin për Drejtësinë për Fëmijë.

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Sipas raportit, numri i fëmijëve në rrezik ra me 50 përqind, por kjo lidhet me ndryshimin e metodologjisë. Kategoria, që më parë përfshinte moshat 6 deri në 18 vjeç, tashmë mbulon fëmijët deri në moshën 14-vjeçare; për grupin 14–18 vjeç është përcaktuar një tregues më vete. Ndryshimi metodologjik shpjegon edhe pakësimin e vajzave të evidentuara si në rrezik.

Rritja më e theksuar e numrit të fëmijëve viktima u regjistrua në gjykata, ku shifra u shtua me 118 përqind kundrejt vitit 2024. Në total, Ministria e Punëve të Brendshme regjistroi 694 viktima fëmijë, zyrat e prokurorive publike 629, gjykatat 404 dhe qendrat e punës sociale 334.

Nga vajzat e thirrura në polici, 107 u paraqitën si dëshmitare. Ndërkaq, 61 vajza u thirrën pas raportimit, që përbënin 21 përqind të numrit të përgjithshëm.

Këshilli raportoi se numri i fëmijëve autorë të kundërvajtjeve u rrit me 54 përqind krahasuar me vitin 2024, por ra me 31 përqind në raport me vitin 2023. Sa u përket ndalimeve, në vitin 2025 u ndaluan 50 përqind më pak fëmijë se një vit më parë, kur u regjistruan 149 raste. Megjithatë, shifra mbetet mbi nivelin e vitit 2023, kur u ndaluan 50 fëmijë./Telegrafi/


Shtuar 27.10.2026 22:32

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