Mbi 7.8 tonë kanabis mjekësor të paregjistruar, kallëzim penal ndaj një kompanie në Novo Sellë

Mbi 7.8 tonë kanabis mjekësor të paregjistruar, kallëzim penal ndaj një kompanie në Novo Sellë

SPB-ja e Strumicës ka paraqitur kallëzim penal ndaj një personi juridik në fshatin Borisovë, në komunën e Novo Sellës, si dhe ndaj V.K.-së, banor i fshatit Novo Sellë që jeton në Strumicë dhe drejton subjektin e denoncuar. Ata dyshohen për vepra penale të parashikuara në nenin 95-c, paragrafi 1 ose paragrafi 2, të Ligjit për Kontrollin e Drogave Narkotike dhe Substancave Psikotrope.

Gjatë kontrollit në ambientet ku mbahej lulja e tharë e kanabisit mjekësor, policia e SPB-së së Strumicës dhe zyrtarët e komisionit përkatës të Ministrisë së Shëndetësisë konstatuan mungesë të dokumentacionit për personelin e angazhuar dhe të dokumenteve të tjera të detyrueshme. Po ashtu, rezultoi se mungonin 7813.49 kilogramë lule të thara kanabisi mjekësor, sasi për të cilën kompania e denoncuar nuk kishte dokumentacion dhe mbulim të përshtatshëm./Telegrafi/

Të lidhura

None found


Shtuar 28.10.2026 11:58

Tags:
Çuçul: Mbi 800 lëndë të hapura për dyshime korrupsioni deri në tetor

Çuçul: Mbi 800 lëndë të hapura për dyshime korrupsioni deri në tetor
Faturat e ujit në Ohër do të rriten nga 1 janari

Faturat e ujit në Ohër do të rriten nga 1 janari
Llukarevska: Ribalanci uli fondet për Universitetin “Nëna Terezë”, shkollat dhe konviktet

Llukarevska: Ribalanci uli fondet për Universitetin “Nëna Terezë”, shkollat dhe konviktet
Filipçe: Buxhetit i mungojnë 900 milionë euro

Filipçe: Buxhetit i mungojnë 900 milionë euro
Studentët paralajmërojnë referendum pas takimit me Mickoskin dhe Janevskën, pa marrë përgjigje për subvencionin ushqimor

Studentët paralajmërojnë referendum pas takimit me Mickoskin dhe Janevskën, pa marrë përgjigje për subvencionin ushqimor
Trafiku në aeroportet e Shkupit dhe Ohrit rritet me 28%, mbi 3.6 milionë pasagjerë

Trafiku në aeroportet e Shkupit dhe Ohrit rritet me 28%, mbi 3.6 milionë pasagjerë
Kontroll në Sellcë të Tetovës, sekuestrohet marihuanë dhe arrestohet 46-vjeçari

Kontroll në Sellcë të Tetovës, sekuestrohet marihuanë dhe arrestohet 46-vjeçari
ISHP: 72 raste me Ethet e Nilit Perëndimor në Maqedoni, 12 të vdekur

ISHP: 72 raste me Ethet e Nilit Perëndimor në Maqedoni, 12 të vdekur