Vesna Trpevska, shefe e Sektorit për Krimin Kibernetik, deklaroi sot në Kuvend se termi “pornografi me fëmijë” do të largohet nga Kodi i ri Penal në një të ardhme të afërt, në përputhje me rekomandimet e Bashkimit Evropian.
Sipas saj, përdorimi i këtij termi në kohën e sotme është i papranueshëm. “Nuk bëhet fjalë për pornografi, sepse fëmija nuk e kupton se çfarë po i ndodh. Bëhet fjalë për abuzim me fëmijët në internet”, theksoi Trpevska.
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Diskutimi u zhvillua me rastin e Ditës Botërore për Parandalimin dhe Rimëkëmbjen nga Shfrytëzimi Seksual, Abuzimi dhe Dhuna ndaj Fëmijëve. Tema e debatit ishte “Mbrojtja e Fëmijëve nga Shfrytëzimi Seksual dhe Abuzimi Online dhe Offline: Mundësitë për Krijimin e një Linje Kombëtare Telefonike CSAM”.
Prokurorja Publike, Spasenka Andonova, vuri në dukje se sjellja e fëmijëve ka ndryshuar ndjeshëm. Ajo shpjegoi se një dekadë më parë flitej për modele sjelljeje të karakterizuara nga dhuna dhe agresioni i jashtëm, ose për vepra që lidheshin me përvetësimin e paligjshëm të pronës si formë dominuese e sjelljes tek fëmijët. Ndërsa tani, sipas saj, kemi të bëjmë me krime të rënda që më parë ishin tipike vetëm për autorët e rritur, çka tregon seriozitetin e problemit.
Prokurorja Andonova shtoi se bëhet fjalë për prodhimin e materialeve me përmbajtje pornografike, elemente seksuale dhe përmbajtje eksplicite. Ajo paralajmëroi se transmetimi dhe shpërndarja e lehtë e këtyre materialeve mes nxënësve dhe në rrjetet sociale sjell pasoja të rënda, duke lënë gjurmë të thella psikologjike te viktimat, të cilat ndonjëherë mund të jenë të pariparueshme.