Maqedonia do të blejë automjete ushtarake të blinduara dhe sisteme artilerike

Siç thonë nga Qeveria, Plani përmban tetë projekte që do të realizohen nëpërmjet lidhjes së kontratave për prokurimin e mallrave, shërbimeve dhe punëve në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë me qeveritë e vendeve anëtare të NATO-s, e cila sipas Planit të Modernizimit të Ushtrisë parashikon prokurimin e mjeteve të blinduara të lehta me rrota (projekt i vazhdueshëm), automjete për qëllime speciale, sisteme artilerie 105 mm dhe municione 105 mm, sistem të mbrojtjes ajrore në lartësi shumë të ulëta, remont të helikopterëve transportues, pajisje zbulimi dhe inteligjence dhe mjete luftarake të forcave speciale të blinduara të lehta.

Pajisjet në fjalë, sipas njoftimit të shërbimit për shtyp të qeverisë, do të rrisin pajisjet e Ushtrisë së Maqedonisë së Veriut dhe ndërveprueshmërinë e saj me ushtritë e vendeve aleate./ina