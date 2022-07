LSM paralajmëron radikalizmin e grevave, sot do të bllokojnë hekurudhën Shkup-Gjevgjeli

Punëtorët e fabrikës “Kolska” në Veles, të cilët janë pjesë e sektorit publik, sot do të bllokojnë trafikun hekurudhor përmes një proteste që do të fillojë në ora 07:30 në stacionin hekurudhor të Velesit.

“Velesi ose më mirë “Kolska” do të shprehi revoltën kundër qëndrimit mospërfillës të pushtetarëve për problemet me të cilat ballafaqohen këta njerëz. Forma të tjera të shprehjes së pakënaqësisë së punëtorëve lidhur me kërkesat e grevës së përgjithshme, kërkesat e punëtorëve dhe grevistëve në periudhën e ardhshme do të jenë gjithnjë e më të shpeshta.”- thuhet në kumtesën e LSM-së./ina