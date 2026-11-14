LSDM: Maqedonia në vendet e fundit për PBB-në për frymë, çfarë ekonomie të fuqishme pretendon Mickoski?

Sipas LSDM-së, Maqedonia renditet e 41-ta mes 48 ekonomive evropiane për produktin e brendshëm bruto (PBB) të parashikuar për frymë në vitin 2026. Të dhënat, sipas partisë, janë marrë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN).
Lihtenshtajni, Luksemburgu dhe Irlanda kryesojnë renditjen. Parashikimet e FMN-së tregojnë se PBB-ja për frymë në Maqedoni pritet të jetë 11,762 dollarë. Në rajon, Serbia renditet më lart me 17,126 dollarë, Mali i Zi me 16,211 dollarë dhe Shqipëria me 13,968 dollarë, ndërsa Bosnja dhe Hercegovina ndodhet në vendin e 43-të.
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LSDM thekson se hendeku me ekonomitë më të zhvilluara të Evropës mbetet i konsiderueshëm, duke veçuar Gjermaninë, ku PBB-ja për frymë është më shumë se pesë herë më e lartë.
Partia opozitare e paraqet këtë si pasqyrën reale të ekonomisë, në kundërshtim me deklaratat e Mickoskit për një ekonomi që renditet e treta në Evropë, si dhe me pretendimet për rritjen më të shpejtë të pagave dhe pensioneve.
Sipas LSDM-së, realiteti përfshin marrjen e 4 miliardë eurove borxh të ri brenda dy vitesh, rritjen e pritshme të çmimeve të ngrohjes dhe energjisë elektrike, si dhe mungesën e rritjes së pagës minimale.
Partia rikujton gjithashtu deklaratën e Mickoskit se buxheti nuk ka fonde as për zgjedhjet, pasi, sipas tij, shteti do të falimentonte.
“Tani qytetarët e kuptojnë qartë gjendjen e ekonomisë në vend dhe gjithçka që LSDM ka thënë gjatë vitit të fundit”, deklaron partia.
LSDM akuzon më tej Mickoskin se po vepron vetëm për tenderët e tij kriminalë dhe për përfitimin personal, duke e cilësuar atë si kreun e një grupi të organizuar kriminal që, sipas saj, do ta varfërojë të gjithë vendin.
“E vetmja gjë nga e cila ai ende ka frikë është fshehja e të dhënave nga Alta Banka, banka e shefit të tij Vuçiç. Pse? Sepse Macura është bankieri i tyre personal”, thuhet në deklaratë.
Partia shprehet se, megjithëse nuk ka para në buxhet, fondet dihen se ku ndodhen: “me Mickoskin dhe bandën e tij”.
“E vërteta po del në shesh. Banda do të mbahet përgjegjëse”, përfundon deklarata e LSDM-së.