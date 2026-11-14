LSDM: Maqedonia në vendet e fundit për PBB-në për frymë, çfarë ekonomie të fuqishme pretendon Mickoski?

LSDM: Maqedonia në vendet e fundit për PBB-në për frymë, çfarë ekonomie të fuqishme pretendon Mickoski?

Sipas LSDM-së, Maqedonia renditet e 41-ta mes 48 ekonomive evropiane për produktin e brendshëm bruto (PBB) të parashikuar për frymë në vitin 2026. Të dhënat, sipas partisë, janë marrë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN).

Lihtenshtajni, Luksemburgu dhe Irlanda kryesojnë renditjen. Parashikimet e FMN-së tregojnë se PBB-ja për frymë në Maqedoni pritet të jetë 11,762 dollarë. Në rajon, Serbia renditet më lart me 17,126 dollarë, Mali i Zi me 16,211 dollarë dhe Shqipëria me 13,968 dollarë, ndërsa Bosnja dhe Hercegovina ndodhet në vendin e 43-të.

Të lidhura

None found

LSDM thekson se hendeku me ekonomitë më të zhvilluara të Evropës mbetet i konsiderueshëm, duke veçuar Gjermaninë, ku PBB-ja për frymë është më shumë se pesë herë më e lartë.

Partia opozitare e paraqet këtë si pasqyrën reale të ekonomisë, në kundërshtim me deklaratat e Mickoskit për një ekonomi që renditet e treta në Evropë, si dhe me pretendimet për rritjen më të shpejtë të pagave dhe pensioneve.

Sipas LSDM-së, realiteti përfshin marrjen e 4 miliardë eurove borxh të ri brenda dy vitesh, rritjen e pritshme të çmimeve të ngrohjes dhe energjisë elektrike, si dhe mungesën e rritjes së pagës minimale.

Partia rikujton gjithashtu deklaratën e Mickoskit se buxheti nuk ka fonde as për zgjedhjet, pasi, sipas tij, shteti do të falimentonte.

“Tani qytetarët e kuptojnë qartë gjendjen e ekonomisë në vend dhe gjithçka që LSDM ka thënë gjatë vitit të fundit”, deklaron partia.

LSDM akuzon më tej Mickoskin se po vepron vetëm për tenderët e tij kriminalë dhe për përfitimin personal, duke e cilësuar atë si kreun e një grupi të organizuar kriminal që, sipas saj, do ta varfërojë të gjithë vendin.

“E vetmja gjë nga e cila ai ende ka frikë është fshehja e të dhënave nga Alta Banka, banka e shefit të tij Vuçiç. Pse? Sepse Macura është bankieri i tyre personal”, thuhet në deklaratë.

Partia shprehet se, megjithëse nuk ka para në buxhet, fondet dihen se ku ndodhen: “me Mickoskin dhe bandën e tij”.

“E vërteta po del në shesh. Banda do të mbahet përgjegjëse”, përfundon deklarata e LSDM-së.


Shtuar 14.11.2026 11:37

Tags: , ,
Partia e Pensionistëve kërkon burg, konfiskim pasurie dhe ndalim të përjetshëm të funksioneve publike për të dënuarit për korrupsion

Partia e Pensionistëve kërkon burg, konfiskim pasurie dhe ndalim të përjetshëm të funksioneve publike për të dënuarit për korrupsion
LSDM: Ish-anëtarët që punonin kundër nesh për para kaluan te ZNAM-i i Dimitrievskit

LSDM: Ish-anëtarët që punonin kundër nesh për para kaluan te ZNAM-i i Dimitrievskit
Maqedonia e Veriut shënon mbi 35 për qind më pak viktima në rrugë gjatë tetë muajve të parë të vitit 2026

Maqedonia e Veriut shënon mbi 35 për qind më pak viktima në rrugë gjatë tetë muajve të parë të vitit 2026
Nga sot në Maqedoni, pajisjet dimërore janë të detyrueshme në automjete

Nga sot në Maqedoni, pajisjet dimërore janë të detyrueshme në automjete
AS Senjak mohon të ketë marrë kredi nga Alta Banka në Serbi

AS Senjak mohon të ketë marrë kredi nga Alta Banka në Serbi
Spitali i Kumanovës planifikon të punësojë 23 specializantë të tjerë, por sa prej tyre janë shqiptarë?

Spitali i Kumanovës planifikon të punësojë 23 specializantë të tjerë, por sa prej tyre janë shqiptarë?
Diabeti në Maqedoninë e Veriut: 140 mijë të diagnostikuar dhe 40 mijë të tjerë që mund të mos e dinë se janë të prekur

Diabeti në Maqedoninë e Veriut: 140 mijë të diagnostikuar dhe 40 mijë të tjerë që mund të mos e dinë se janë të prekur
ESHR-ja pret propozime për revizionet e vitit 2027 deri më 1 dhjetor

ESHR-ja pret propozime për revizionet e vitit 2027 deri më 1 dhjetor
grandpashabet facebookBursa Escortgrandpashabet facebookjojobetgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabetgrandpashabet girişkahraman haberdeneme bonusu veren sitelercasinofast güncel girişgrandpaşhabetonline notarystarzbetgiftcardmall/mygiftextrabetjojobetkavbetgrandpashabet girişjojobetjojobet