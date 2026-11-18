Kuvendi i RMV-së do t’i kthehet sot seancës së pyetjeve parlamentare të opozitës, e cila u ndërpre më 12 nëntor. Kryetari Afrim Gashi njoftoi se është arritur një marrëveshje për mënyrën e llogaritjes së kohës së caktuar për pyetjet.
Sipas Gashit, pas interpretimeve të ndryshme të Rregullores së Punës, shumica dhe opozita u pajtuan që në të ardhmen pauzat të mos përfshihen në dy orët e parashikuara për pyetjet parlamentare. Ai theksoi se duhet pasur kujdes që paraqitja e pyetjeve të mos vonohet.
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Deputetët kanë në rendin e ditës edhe disa zgjidhje ligjore e projektvendime, mes tyre ndryshimet në Ligjin për Privatizimin dhe Qiradhënien e Tokës Ndërtimore. Ata do të shqyrtojnë gjithashtu rezolutën për politikën e migracionit për periudhën 2026–2030.