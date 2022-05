Kovaçevski: Kuvendi funksionon edhe me bojkotin e opozitës

Parlamenti po funksionon pavarësisht bojkotit të një pjese të opozitës. Është miratuar rendi i ditës së seancës plenare dhe ka filluar debati për zgjedhjen e gjyqtarëve kushtetues, tha sot kryeministri Dimitar Kovaçevski.

Duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve pas vizitës në Spitalin e Përgjithshëm në Prilep, Kovaçevski përsëriti se nuk është serioze bojkotimi i Kuvendit në kushtet e krizës më të madhe energjetike botërore dhe u bëri thirrje deputetëve të jenë përgjegjës.

“Në kushte të tilla, çdo parti politike duhet të jetë e përgjegjshme dhe të japë maksimumin për të miratuar ligje që lehtësojnë jetën e përditshme të qytetarëve. Nuk ka ligje që nuk ndikojnë në proceset shoqërore në kuptimin pozitiv dhe Kuvendi nuk mund të konsiderohet supermarket ku dikush do të vendos se cili ligj do të kalojë e cili nuk do të kalojë”, tha Kovaçevski.

Sa i përket faktit se opozita është ajo që bllokon ligje të dobishme për qytetarët, Kovaçevski ka përmendur shembullin e Komisionit për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të Ujit, i cili kryesohet nga një deputet i opozitës, dhe i cili ende nuk ka ligj për rendin e ditës, ndryshimi teknik në mënyrë që të mund të paguhen subvencione për kultivuesit e duhanit.

“Mjetet janë të parapara në buxhet. Çdo vit bëhet një ndryshim në ligj me të cilin prodhuesit e duhanit nuk duhet të shkojnë në PRO për të marrë një faturë për taksat e paguara. Është një ndryshim teknik që Kuvendi e miraton menjëherë. Në këtë moment ai ligj nuk është në rend dite të Komisionit për Bujqësi. Duke qenë se Komisioni drejtohet nga një deputet i opozitës, ai ligj nuk është hedhur në seancë. Dhe nga kjo shihet se opozita nuk ka ndërmend të mos bllokojë ligjet që nënkuptojnë jetë më të mirë për qytetarët”, tha Kovaçevski.