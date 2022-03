Kovaçevski konfirmon: Do të kem më pak këshilltarë se kryeministrat paraprakë

Kryeministri Dimitar Kovaçevski ka konfirmuar informacionin se do të ketë riorganizim në Qeverinë e Maqedonisë së Veriut, me çka ka bërë të ditur se do të ulet numri i këshilltarëve.

Thotë se edhe ata pak këshilltarë, të cilët ende nuk janë përvaktuar në numër, janë profesionist në fushën e tyre dhe me përvojë 20-vjeçare dhe më shumë.

“Ata këshilltarë do të kryejnë punë në fushën e tyre. Ata janë me 20+ përvojë akademike dhe profesionale. Janë planifikuar, por nuk mund t’i publikoj sepse ende nuk janë zyrtarizuar”, tha Kovaçevski./tv21