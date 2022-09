Kovaçevski i prezantoi Pendarovskit planin energjetik: Do të nevojiten 300 milionë euro

Kryeministri maqedonas Dimitar Kovaçevski dhe anëtarët e Qeverisë, në Këshillin e Sigurimit të sotëm, para presidentit Stevo Pendarovski ia prezantuan planin energjetik, i cili duhet të mbulojë krizën energjetike.

Kovaçevski premtoi se nuk do të ketë kufizime për energjinë elektrike, por do të ketë rreziqe dhe se do të nevojiten 300 milionë euro nga Ministria e Financave.

“Ka rreziqe të ndërprerjeve të paparashikuara të termoblloqeve të Kombinatit elektroenergjetik të Manastirit, për shkak të vjetërsimit absolut të pajisjeve, rreziqeve të paparashikueshme në çmimin e gazit dhe energjisë elektrike deri në nivelin e paqëndrueshmërisë, ndalime të eksportit të gazit natyror dhe lëndëve të para për prodhimin e energjisë elektrike. nga fqinjët. Për këtë arsye kemi takime në vendet fqinje, si në Bullgari, e cila ka energji bazë dhe në Greqi si qendër logjistike”, tha Kovaçevski.

Ai shtoi se aktualisht në tregun e lirë janë 1350 kompani dhe 350 institucione që paguajnë çmim të lartë për energjinë elektrike. Problem në periudhën e dimrit do të jetë mungesa e mjeteve të transportit në rajon për të transportuar naftë dhe qymyr.

“Ka një problem real me mungesën e rrymës në Evropë, dhe për këtë arsye isha në Beograd javën e kaluar. Ajo vizitë nuk kishte të bënte vetëm me vizitën e verërave dhe aktiviteteve shërbyese, por me krizën energjetike dhe nevojat e vendit tonë dhe detyrimet e brendshme ndaj qytetarëve për ushqime dhe produkte ushqimore. Mund të kemi ndikim të kufizuar, por kemi miqësi dhe aleatë, duhet të rrisim të gjitha burimet për rritjen e prodhimit të energjisë elektrike. Plani i ESM-së është rritja e prodhimit këtë vit për 25 për qind dhe ne do të monitorojmë zbatimin e planit çdo ditë”, tha kryeministri./ina