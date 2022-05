Kovaçevski: Data për nisjen e negociatave me BE-në nuk varet nga Qeveria

Kryeministri Dimitar Kovaçevski tha sot se nuk është zotuar për një datë të caktuar për negociata, sepse fillimi i negociatave me BE-në nuk varet nga Qeveria, por nga zgjidhja e kontestit të hapur me Bullgarinë dhe vendimin e 27 anëtarëve të BE-së.

“Edhe në ekspozen për formimin e kësaj Qeverie, në asnjë moment nuk jam lidhur me datën e fillimit të negociatave, sepse ajo datë nuk varet nga ne, por nga dy palët, sepse ne kemi një mosmarrëveshje të hapur me. Republika e Bullgarisë, e cila vuri veton për fillimin e negociatave. Dhe natyrisht varet nga vendimi i BE-së, pra të 27 anëtarëve. Pra, funksionimi dhe puna e një Qeverie nuk mund të lidhet me një datë, e cila është një segment gjatë vitit”, tha Kovaçevski.

Ai tha se për një kohë të gjatë kemi qenë peng i takimeve që nuk vareshin nga ne.

“Nëse shikoni raportet për Republikën e Maqedonisë së Veriut, do të shihni se kemi katër raporte të njëpasnjëshme pozitive. Nëse shikoni harmonizimin e legjislacionit tonë me atë evropian, si dhe harmonizimin sipas kapitujve të ndryshëm, është shumë e qartë se vendet që negociojnë edhe pas 10 vitesh kanë më pak harmonizim se vendi ynë”, tha Kovaçevski.

Kryeministri theksoi se nuk ka asnjë informacion për këshill koalicioni të koalicionit qeveritar bullgar që po mbahet sonte në Sofje dhe për të cilin, sipas njoftimeve, temë kryesore do të jenë marrëdhëniet me vendin, duke ritheksuar se nuk ka marrëveshje me Bullgarinë.

“Siç e informuam kryeministrin bullgar Petkov pas takimit në Romë, ende nuk ka dokument të pranueshëm për të dyja palët, i cili mund të jetë bazë për fillimin e negociatave me BE-në, gjegjësisht ngritjen e vetos nga ana e Bullgarisë”, tha Kovaçevski.

Ai theksoi se Qeveria është stabile dhe ka 64 deputetë dhe punon në zbatimin e programit të qeverisë, për përballimin e krizës energjetike, përmirësimin e standardit jetësor të të gjithë qytetarëve, si dhe realizimin e projekteve të mëdha infrastrukturore./zhurnal