Kosova ndalon importin e produkteve të një qumështoreje nga Maqedonia e Veriut, AUV paralajmëron inspektim të jashtëzakonshëm

Kosova ndalon importin e produkteve të një qumështoreje nga Maqedonia e Veriut, AUV paralajmëron inspektim të jashtëzakonshëm

Importi në Kosovë i produkteve të një qumështoreje nga Maqedonia e Veriut është ndaluar pasi në disa dërgesa u zbulua bakteri Escherichia coli (E. coli).

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV) e Maqedonisë së Veriut ka njoftuar se do të kryejë një inspektim të jashtëzakonshëm në qumështoren në fjalë.

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AUV thotë se ndalesa ka hyrë në fuqi në fillim të nëntorit, por pretendon se autoritetet e Kosovës nuk e kanë njoftuar zyrtarisht.

Emri i qumështores dhe produktet e prekura mbeten të panjohura. Nuk është sqaruar as nëse seri të njëjta janë shitur në tregun vendor.


Shtuar 13.11.2026 21:58

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