Kapet me 203 km/h në autostradën Shkup–Shën Nikollë, shoferi përballet me masa ligjore

Një automjet pasagjerësh Mercedes, me targa të Shkupit, është evidentuar duke lëvizur me 203 kilometra në orë në autostradën Shkup–Shën Nikollë.
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Sipas njoftimit të MPB-së së Maqedonisë, shkelja është konstatuar sot, më 07.10.2026, rreth orës 16:00, nga oficerët e Njësisë Mobile për Sigurinë në Trafikun Rrugor pranë Sektorit të Çështjeve të Trafikut. Për matjen është përdorur pajisja “LaserCam 4”.
Ngjarja ka ndodhur jashtë zonës së banuar, ku kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë është 130 kilometra në orë.
MPB bëri të ditur se ndaj drejtuesit janë ndërmarrë masat përkatëse, në përputhje me Ligjin për Sigurinë në Trafikun Rrugor.
Kontrollet rrugore po vijojnë në të gjithë vendin për të ndëshkuar shkelësit, për të rritur sigurinë dhe për të mbrojtur të gjithë pjesëmarrësit në trafik.
Ministria e Brendshme u kërkon përdoruesve të rrugës të respektojnë rregullat e qarkullimit dhe ta përshtatin shpejtësinë me kushtet e rrugës, në mënyrë që të kontribuojnë në krijimin e rrugëve më të sigurta.