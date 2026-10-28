Izraeli pa fitues të qartë: blloku i Netanjahut humbet shumicën

Sondazhet e para pas mbylljes së qendrave të votimit në Izrael nuk nxjerrin një fitues të qartë të zgjedhjeve, raporton CNN.
Rezultatet paraprake tregojnë se koalicioni i kryeministrit Benjamin Netanjahu ka humbur shumicën që kishte në parlament. Opozita, e drejtuar nga ish-shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë, Gadi Ejzenkot, prin me një diferencë të vogël, por ende nuk ka një formulë të qartë për krijimin e qeverisë.
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Pjesëmarrja në zgjedhje ishte më e larta që nga viti 1999. Sipas projeksioneve të Kanalit 12 izraelit, blloku i Ejzenkotit mund të sigurojë 52 mandate, ndërsa ai i Netanjahut 50.
Kneseti (Knesset) ka 120 deputetë dhe për të qeverisur me shumicë duhen të paktën 61 vende.
Ky rezultat është një goditje e fortë për Netanjahun: në përbërjen e mëparshme, blloku i tij, së bashku me aleatët ultraortodoksë dhe partitë e së djathtës ekstreme, kishte 68 mandate.
Ejzenkot: Qeveria e Netanjahut nuk gëzon besim
Pas publikimit të sondazheve të para, Ejzenkot tha se ato dëshmojnë “mosbesim të plotë ndaj Netanjahut” dhe kabinetit të tij. “Nëse sondazhet konfirmohen, do të veproj menjëherë për të zbatuar vullnetin e popullit dhe për ta zëvendësuar sa më shpejt qeverinë e Netanjahut”, deklaroi ai.
Edhe pse blloku i Ejzenkotit ka epërsi, ndërtimi i shumicës paszgjedhore mbetet i ndërlikuar. Sipas projeksioneve, partitë opozitare do të mblidhnin rreth 70 mandate gjithsej, por CNN vëren se ato janë të përçara thellë.
Partitë cioniste izraelite të opozitës parashikohet të marrin rreth 52 vende, ndërsa partitë arabe mund të arrijnë një rekord prej 18 mandatesh. Disa drejtues të partive në bllokun e Ejzenkotit e kanë refuzuar tashmë idenë e një qeverie që do të mbështetej te partitë arabe, duke e bërë më të vështirë largimin e Netanjahut nga pushteti.
Partitë arabe drejt rezultatit më të mirë
Një prej zhvillimeve më të spikatura të natës së zgjedhjeve ishte rritja e mbështetjes për partitë arabe.
Tri sondazhet kryesore parashikojnë se “Lista e Përbashkët” dhe “Raam” mund të fitojnë së bashku nga 17 deri në 18 mandate, rezultat që do të ishte më i miri i tyre deri më sot. Deri tani, rekordi i tyre ishte 15 vende, ndërsa në përbërjen aktuale të Knesetit partitë arabe kanë dhjetë mandate gjithsej.
Pas publikimit të projeksioneve, mbështetësit e “Listës së Përbashkët” në selinë e partisë në Nazaret nisën të këndonin dhe të vallëzonin.
“Mund të thuhet me siguri: e dërguam qeverinë fashiste të së djathtës në koshin e plehrave të historisë”, thuhej në deklaratën e “Listës së Përbashkët”.
Rritja e pjesëmarrjes së qytetarëve palestinezë të Izraelit, të cilët përbëjnë rreth 20 për qind të popullsisë së vendit, është veçanërisht e rëndësishme.
Në zgjedhjet e vitit 2022, pjesëmarrja e votuesve arabë ishte 53 për qind. Vlerësimet e para për zgjedhjet e tanishme tregojnë se ajo ka kaluar 78 për qind.
Sipas CNN, kjo rritje interpretohet si votë proteste ndaj qeverisë së Netanjahut dhe aleatëve të tij të së djathtës ekstreme, ministrit të Sigurisë Kombëtare Itamar Ben Gvir dhe ministrit të Financave Bezalel Smotriç.
Mundësi për ngërç, qeveri pakice ose koalicion të unitetit
As Netanjahu dhe as Ejzenkot nuk kanë aktualisht një rrugë të sigurt drejt 61 mandateve. Për këtë arsye, mbeten të mundshme disa skenarë: ngërçi politik, një qeveri pakice, qeveria e unitetit kombëtar apo zgjedhje të reja.
Pjesëmarrja e lartë e vështirëson edhe më shumë situatën për partitë e vogla, pasi për të kaluar pragun zgjedhor prej 3.25 për qind duhet të sigurojnë më shumë vota.
Sondazhet pas daljes nga qendrat e votimit janë vetëm parashikime dhe raporti i forcave mund të ndryshojë teksa vazhdon numërimi.
Rezultatet përfundimtare pritet të dalin brenda 48 orëve të ardhshme, ndërsa bisedimet për koalicionin mund të vazhdojnë për ditë ose javë.
Mbështetja për Netanjahun bie, ndërsa Uashingtoni ndjek rezultatin
CNN kujton se presidenti amerikan Donald Tramp e ka mbështetur së fundmi Benjamin Netanjahun.
Duke iu referuar parashikimit se blloku i Netanjahut mund të bjerë nga 68 mandate në afërsisht 50, Kevin Liptak i CNN vlerëson se rezultati me gjasë nuk do të mirëpritet në Shtëpinë e Bardhë.
Përbërja e plotë e parlamentit do të bëhet e qartë vetëm pas numërimit të të gjitha votave. Më pas do të nisin negociatat për krijimin e qeverisë së re izraelite./INA/