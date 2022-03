Institucionet në Maqedoninë e Veriut po organizohen për të mbledhur ndihmë për Ukrainën

Institucionet, kompanitë, firmat, odat ekonomike dhe qytetarët e Maqedonisë së Veriut së fundmi kanë nisur aksionin për mbledhjen e ndihmave humanitare për popullin e Ukrainës. Deri më tani, mjetet e mbledhura nga Kryqi i Kuq për të ndihmuar Ukrainën kanë arritur në mbi 2 milionë e 700 mijë denarë.

Ministria e Punëve të Jashtme dhe Kryqi i Kuq nënshkruan një Memorandum Bashkëpunimi për një koordinim më efektiv dje në një ngjarje humanitare për mbledhjen e ndihmave për Ukrainën. Në ngjarjeu theksua se çdo ndihmë është e mirëseardhur, por prioritet është grumbullimi i produkteve higjienike, ushqimeve, ujit, mjeteve mjekësore dhe ndihmës së parë. Për qytetarët dhe kompanitë që duan të ndihmojnë, është hapur një numër telefonik i Kryqit të Kuq ku mund të telefonojnë dhe të dhurojnë 100 denarë të cilët do të dërgohen direkt në Ukrainë.

Ministria e Punëve të Jashtme dhe Kryqi i Kuq dje apeluan deri te qytetarët dhe kompanitë që të vazhdojnë pjesëmarrjen në aktivitetet e vazhdueshme humanitare.

Deri më tani në vend kanë ardhur 51 qytetarë nga Ukraina dhe të gjithë janë akomoduar te miqtë dhe te të afërmit në Shkup, Gjevgjeli, Valandovë, Prilep e vende të tjera.

Në seancën e së martës, Qeveria ka angazhuar Ministrinë e Punëve të Jashtme, Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Shëndetësisë, Ministrinë e Financave dhe Sekretariatin e Përgjithshëm të Qeverisë që të vazhdojnë aktivitetet lidhur me përcaktimin e kapaciteteve për akomodim dhe përgatitja e të gjitha aktiviteteve për pritjen dhe kujdesin e organizuar të personave që do të mbërrijnë në vend si pasojë e krizës së refugjatëve për shkak të luftës në Ukrainë.

Siç informoi dje ministri i Punëve të Jashtme, Bujar Osmani, lista me kapacitetet akomoduese për refugjatët nga Ukraina nuk është e plotë, sepse siç theksoi ai vazhdimisht janë duke u shfaqur kapacitete të reja nga institucionet.

“Atë që Qeveria në seancë e miratoi si listë të institucioneve të cilat i propozoi MPJ, ndërsa i grumbulloi si informacione prej disa institucioneve janë nga pjesa e MPPS-së, ndërsa janë disa pushimore me numër të saktë të dhomave, veçanërisht për pranimin e refugjatëve, nga QMK janë prezentuar dy qendrat e transitimit për numër më të madh të refugjatëve dhe disa institucione të tjera, megjithatë dje e bëmë edhe një thirrje për institucionet që ta dorëzojnë listën përfundimtare që të mund të dalim me numra”, informoi Osmani në ngjarjen e sotme për grumbullimin e ndihmës humanitare për Ukrainën.

Sipas tij, numri është më i rëndësishëm pasi parimi ynë, siç tha, është secili që do të vijë në kufirin tonë do të pritet dhe do të akomodohet.

Në ngjarjen e djeshme, ambasadorja e Ukrainës Natalia Zadoruzhnjuk i falënderoi institucionet, kompanitë, por edhe të gjithë qytetarët që iu përgjigjën thirrjes së tyre.

“I jemi mirënjohës Republikës mike të Maqedonisë së Veriut për mbështetjen e qartë ndaj Ukrainës, për vendimin e Qeverisë për vendosjen e sanksioneve, për të ndihmuar refugjatët, për të organizuar ndihma humanitare për Ukrainën. Ne e vlerësojmë shumë këtë dhe do të doja të falënderoja veçanërisht organizatat që dhurojnë fonde me të cilat ne mund të prokurojmë fondet e nevojshme dhe t’i dërgojmë ato në Ukrainë”, tha Zadoruzhnjuk.

Duke iu përgjigjur pyetjeve, ambasadorja ukrainase tha se është e qartë se do të ketë më shumë refugjatë nëse situata përkeqësohet.

Ndërkohë, ministri i Shëndetësisë, Bekim Sali, situatën me një valë të mundshme refugjatësh nga Ukraina për momentin e cilësoi të qetë. Deri më tani, siç tha ai në një intervistë për MIA-n, shërbimi i vetëm shëndetësor për një refugjat nga Ukraina është lindja e një vajze në Spitalin Gjinekologjik në Çair.

Ai theksoi se disa spitale janë shënuar si “zona të kuqe” për një valë të mundshme refugjatësh nga Ukraina, pra pika ku mund të hyjnë emigrantë potencialisht të sapoardhur.

Përkatësisht, Maqedonia e Veriut nuk pret rritje të fluksit të refugjatëve nga Ukraina, por përkundër kësaj, Qeveria është e gatshme për një valë të mundshme refugjatësh. Ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani tha dje se nuk ka dinamikë më të madhe të hyrjes së qytetarëve ukrainas në vend si para luftës dhe se nuk pret një fluks të madh të refugjatëve ukrainas në vend, por siç theksoi, nëse kjo ndodh nuk përjashtohet mundësia e krijimit të kapaciteteve të improvizuara të kujdesit.

Sa i përket evakuimit të qytetarëve tanë nga Ukraina, Osmani theksoi se edhe tetë prej nesh, por edhe shtetas ukrainas, dëshirojnë të evakuohen, ndërsa 20 të tjerët thanë se për momentin nuk kanë nevojë.

UNHCR tha të martën se numri i ukrainasve që ikën jashtë vendit pothuajse tre javë pas pushtimit rus të Ukrainës ishte pothuajse tre milionë.

Rreth 2.95 milionë njerëz janë larguar nga Ukraina deri më tani, sipas shifrave të Agjencisë së KB-sl për refugjatë (UNHCR). Ajo i bazoi planet e saj në ndihmën e katër milionë refugjatëve, por tha se numri me shumë gjasa do të rritet./Zhurnal