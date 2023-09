Gruevski: Ndryshimet në Kodin Penal kanë rol të vogël në përndjekjen time

Ish-kryeministri Nikolla Gruevski, ka reaguar në lidhje me komentet e fundit pas ndryshimeve të Kodit Penal.

Gruevski në një postim në Facebook, ka shkruar se ndryshimet e fundit të Kodit Penal nuk kanë rol të madh në “persekutimin e tij”.

“Për ndryshime të tilla në Ligj flitet në publik për një kohë të gjatë, rreth katër-pesë vjet dhe me sa shoh nga mediat, ka shumë palë të interesuara nga krahina të ndryshme politike që të njëjtat të miratohet. Në rastin tim të persekutimit, ata kanë një rol të vogël. Partitë, drejtpërdrejt ose përmes boteve të tyre të internetit dhe bashkëngjitjeve të tyre në media në Maqedoni, në mungesë të punëve, vizionit, ofertës, projekteve dhe zgjidhjeve konkrete për problemet e popullit në Maqedoni, luftojnë rregullisht dhe çdo dy ose tre muaj dalin me spine për t’i drejtuar tek unë në drejtim të disa marrëveshjeve të mia joparimore me dikë a diçka, konspiracione e të ngjashme”, ka shkruar Gruevski. Ai ka deklaruar se prej disa vitesh ka pasur nevojë për t’i mohuar në mënyrë periodike, ashtu siç bëj dhe tani me këtë rast në të cilin përsëri e mohoj të njëjtën gjë.

Ai gjithashtu thotë se “së bashku me disa bashkëpunëtorë të tij është përndjekur për punë që nuk i ka bërë”.