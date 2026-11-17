Gjykata vendosi masën e paraburgimit prej 30 ditësh ndaj 31-vjeçarit Kristijan Koraboski, i cili një ditë më parë u procedua për tre vepra penale, pas dhunës së ushtruar ndaj të dashurës së tij 26-vjeçare, Sarë, në Ohër.
Sipas Prokurorisë, gjatë sulmit Koraboski e mbajti të renë të mbyllur në mënyrë të paligjshme, e goditi, i shkaktoi dëmtime fizike dhe e kërcënoi.
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Prokuroria bëri të ditur se gjatë ditës janë kryer disa veprime hetimore për zbardhjen e ngjarjes. E dëmtuara iu nënshtrua ekzaminimit në prani të shërbimeve sociale, ndërsa u urdhërua dhe u realizua edhe ekspertiza për të përcaktuar llojin dhe natyrën e lëndimeve të saj.