Gençovska: Zjarrvënia në Manastir ka qenë e qëllimshme

“Sapo mora vesh në takimin tonë me Bujar Osmanin për djegien e shtëpisë së kulturës, u nisa për në Manastir. Në vend e takova drejtorin e policisë së Manastirit. Faleminderit për reagimin e shpejtë si të zjarrfikësve ashtu edhe të policisë, prokurorit kujdestar. Drejtori i policisë merr përsipër të bëjë të gjitha përpjekjet për identifikimin e autorit të këtij akti fatkeq dhe akt vandalizmi.” Kështu deklaroi ministrja e Punëve të Jashtme Teodora Gençovska, e cila ndodhet për një vizitë dyditore në Shkup.

“Pritjet e mia janë që gjyqësori në RMV të bëjë punën e tij. Në një nga kamerat pashë një burrë që vinte i qetë me biçikletë, duke nxjerrë një tub me lëng të ndezshëm dhe duke e derdhur me qetësi lëngun para derës së shtëpisë. Kjo qetësi u prish pak, sepse zjarri që ra ishte i madh, u tremba, dyshoj se personi ka lëndime nga ky zjarr, mund të kërkojë ndihmë mjekësore. Burri ishte i veshur me maskë”, tha Gençovska.

Mendimi im personal është se kjo punë është bërë me gjakftohtësi dhe me qëllim.

“Nuk besoj se kjo do të ndikojë në marrëdhënien tonë me RMV. Nuk do të thosha se ka një zjarr në marrëdhëniet tona me Maqedoninë e Veriut”, tha Gençovska. Në momentin që marrëdhëniet tona janë normalisht konstruktive, ka një dialog normal pune.

“Të dy ekipet po punojnë shumë dhe duhen shumë orë, vazhdojmë të përpiqemi të gjejmë zgjidhje për çështjet e hapura në zbatimin e Marrëveshjes për fqinjësi të mirë”, komentoi ministrja e Jashtme bullgare./alsat