Djegia e spitalit modular në Tetovë, familjarë të viktimave dhe përkrahës të tyre para gjykatës

Në Gjykatën Themelore në Tetovë, sot vazhdon gjykimi për zjarrin në spitalin modular të Tetovës. Para Gjykatës janë mbledhur dhjetëra familjarë të viktimave dhe përkrahës të tyre, të cilët kërkojnë drejtësi.

Më 31 janar ishte seanca e fundit në të cilën u dëgjuan shtatë dëshmitarë të propozuar nga Prokuroria.

Në pyetjen e prokurorëve, të gjykatësit dhe të avokatëve të të akuzuarve dhe të dëmtuarve u përgjigjën dy mjekë, një infermiere dhe katër persona të cilët në spitalin modular shoqëronin pacientët.

Gjykimi sot vazhdon me dëgjimin edhe të disa dëshmitarëve, ndërsa gjykatësi Jordan Vellkovski paralajmëroi se do të ftohen edhe ekspertët që e kanë përgatitur ekspertizën. Më pas do të ketë seanca dëgjimore të dëshmitarëve dhe dëshmi me shkrim të mbrojtjes.