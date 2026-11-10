Dimitrieska-Koçoska: Ndryshimet në buxhetin e vitit 2026 u përgjigjen zhvillimeve ekonomike dhe mbrojnë financat publike

Dimitrieska-Koçoska: Ndryshimet në buxhetin e vitit 2026 u përgjigjen zhvillimeve ekonomike dhe mbrojnë financat publike

Ministrja e Financave, Gordana Dimitrieska-Koçoska, e cilësoi ribalancin e buxhetit si një përgjigje në kohë ndaj rrethanave të reja ekonomike, që ruan stabilitetin e financave publike.

Gjatë paraqitjes së propozimit për ndryshimin dhe plotësimin e Buxhetit për vitin 2026, i përfshirë sot në rendin e ditës të seancës së Kuvendit, ajo tha se pasiguria globale dhe ndikimi i saj në ekonominë e vendit kërkojnë përshtatje të politikave ekonomike. Sipas ministres, Qeveria ka përgjegjësinë të veprojë në kohë, duke mbajtur të qëndrueshme financat publike dhe duke garantuar funksionimin pa ndërprerje të shtetit. Ndryshimet, theksoi ajo, synojnë stabilitetin e Buxhetit deri në fund të vitit dhe siguri për qytetarët e ekonominë.

Të lidhura

None found

Dimitrieska-Koçoska shpjegoi se ribalanci përshtat të ardhurat dhe shpenzimet me zhvillimet reale ekonomike dhe me nevojën për administrim racional, efikas e të përgjegjshëm të fondeve publike. Kjo nënkupton disiplinë më të fortë buxhetore, planifikim të kujdesshëm të shpenzimeve dhe shfrytëzim sa më të mirë të të ardhurave, pa cenuar përmbushjen e rregullt të detyrimeve të shtetit.

Ministrja sqaroi se ribalanci nuk vjen nga probleme me likuiditetin e Buxhetit. Sipas saj, ai lidhet me masat e Qeverisë për uljen e TVSH-së dhe të akcizave për benzinën dhe naftën. Këto masa ndikojnë drejtpërdrejt në të ardhurat buxhetore, por kanë mbështetur standardin e jetesës së qytetarëve dhe ekonominë, si edhe kanë penguar që çmimet e larta të naftës të pasqyrohen në çmimet e produkteve dhe shërbimeve të tjera.


Shtuar 10.11.2026 14:34

Tags: ,
Shumica qeverisëse rrëzoi propozimin për shujtë studentore prej 200 denarësh

Shumica qeverisëse rrëzoi propozimin për shujtë studentore prej 200 denarësh
VLEN: Koalicioni qeveritar mbetet i qëndrueshëm, do të punojmë për realizimin e zotimeve

VLEN: Koalicioni qeveritar mbetet i qëndrueshëm, do të punojmë për realizimin e zotimeve
Mendi Qyra: Në vitin e parë shlyem 2.5 milionë euro borxhe dhe çuam përpara projektet

Mendi Qyra: Në vitin e parë shlyem 2.5 milionë euro borxhe dhe çuam përpara projektet
Siljanovska-Davkova në Paris: Evropa nuk është e plotë pa një Ballkan Perëndimor të qëndrueshëm

Siljanovska-Davkova në Paris: Evropa nuk është e plotë pa një Ballkan Perëndimor të qëndrueshëm
Tetë shoferë ndalohen për drejtim të pakujdesshëm, gjashtë prej tyre pa provim të vozitjes

Tetë shoferë ndalohen për drejtim të pakujdesshëm, gjashtë prej tyre pa provim të vozitjes
Krenar Lloga kritikon propozimin për provimin e jurisprudencës: Nuk është për t’u krenuar

Krenar Lloga kritikon propozimin për provimin e jurisprudencës: Nuk është për t’u krenuar
Spitali modular i Kumanovës do të përdoret për mjekësi fizike dhe rehabilitim

Spitali modular i Kumanovës do të përdoret për mjekësi fizike dhe rehabilitim
Safe City” shtrihet edhe në Bllacë; nga gjobat priten rreth 10 milionë euro në vit

Safe City” shtrihet edhe në Bllacë; nga gjobat priten rreth 10 milionë euro në vit
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet