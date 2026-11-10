Dimitrieska-Koçoska: Ndryshimet në buxhetin e vitit 2026 u përgjigjen zhvillimeve ekonomike dhe mbrojnë financat publike

Ministrja e Financave, Gordana Dimitrieska-Koçoska, e cilësoi ribalancin e buxhetit si një përgjigje në kohë ndaj rrethanave të reja ekonomike, që ruan stabilitetin e financave publike.
Gjatë paraqitjes së propozimit për ndryshimin dhe plotësimin e Buxhetit për vitin 2026, i përfshirë sot në rendin e ditës të seancës së Kuvendit, ajo tha se pasiguria globale dhe ndikimi i saj në ekonominë e vendit kërkojnë përshtatje të politikave ekonomike. Sipas ministres, Qeveria ka përgjegjësinë të veprojë në kohë, duke mbajtur të qëndrueshme financat publike dhe duke garantuar funksionimin pa ndërprerje të shtetit. Ndryshimet, theksoi ajo, synojnë stabilitetin e Buxhetit deri në fund të vitit dhe siguri për qytetarët e ekonominë.
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Dimitrieska-Koçoska shpjegoi se ribalanci përshtat të ardhurat dhe shpenzimet me zhvillimet reale ekonomike dhe me nevojën për administrim racional, efikas e të përgjegjshëm të fondeve publike. Kjo nënkupton disiplinë më të fortë buxhetore, planifikim të kujdesshëm të shpenzimeve dhe shfrytëzim sa më të mirë të të ardhurave, pa cenuar përmbushjen e rregullt të detyrimeve të shtetit.
Ministrja sqaroi se ribalanci nuk vjen nga probleme me likuiditetin e Buxhetit. Sipas saj, ai lidhet me masat e Qeverisë për uljen e TVSH-së dhe të akcizave për benzinën dhe naftën. Këto masa ndikojnë drejtpërdrejt në të ardhurat buxhetore, por kanë mbështetur standardin e jetesës së qytetarëve dhe ekonominë, si edhe kanë penguar që çmimet e larta të naftës të pasqyrohen në çmimet e produkteve dhe shërbimeve të tjera.