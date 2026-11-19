Gjatë përgatitjes së një punimi shkencor, Fati Iseni ka analizuar të dhënat statistikore të periudhës 2010–2024 për lindjet, vdekjet dhe bilancin natyror sipas përkatësisë etnike në Maqedoninë e Veriut. Analiza nxjerr në pah dallime të theksuara demografike midis komuniteteve dhe një bilanc të përgjithshëm negativ prej -1,202 në nivel vendi, me gjithsej 314,927 lindje dhe 316,129 vdekje.
Të dhënat e tabelës për vitet 2010–2024 tregojnë këto bilance natyrore sipas grupeve etnike: maqedonasit kanë regjistruar 158,665 lindje dhe 233,376 vdekje, me bilanc -74,711; shqiptarët kanë 101,714 lindje dhe 54,018 vdekje, me bilanc +47,696; romët kanë 14,417 lindje dhe 7,570 vdekje, me bilanc +6,847; turqit kanë 13,767 lindje dhe 7,229 vdekje, me bilanc +6,538; serbët kanë 1,673 lindje dhe 5,801 vdekje, me bilanc -4,128; boshnjakët kanë 3,003 lindje dhe 2,015 vdekje, me bilanc +988; vllehët kanë 362 lindje dhe 811 vdekje, me bilanc -449, ndërsa kategoritë e tjera të papërfshira në këto shtatë grupe kanë 21,326 lindje dhe 5,309 vdekje, me bilanc +16,017.
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Sipas Isenit, këto shifra ngrenë çështje me rëndësi për të ardhmen demografike, përbërjen etnike dhe zhvillimet shoqërore-politike të vendit.