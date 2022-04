ASH zgjodhi kryesinë e re, ja emrat

Kuvendi i Aleancës për Shqiptarët mbajti sot mbledhjen e parë pas Kongresit të Dytë të partisë.

Në mbledhjen e sotme u zgjodhën 23 anëtarë të Kryesisë së partisë:

Arben Taravari

Halil Snopçe

Elmi Aziri

Naim Bajrami

Nazim Taipi

Omer Ajdini

Syrija Rashidi

Flakron Bexheti

Bekim Pocesta

Zulfi Adili

Isen Shabani

Adnan Neziri

Artina Qazimi

Abdulla Saliu

Azem Sadiki

Vjollcë Berisha

Bujare Abazi

Afërdita Hamza

Suzana Paçuku

Premtime Zylali

Ilire Dauti

Elfete Ismaili

Rijad Shaqiri

Në mbledhjen e sotshme u lanë vende vakante për kryetarët e degëve, si dhe anëtarët e tjerë që do zgjidhen në mbledhjet e radhës. Sot u dhanë udhëzime edhe për fillimin e përgaditjeve për zgjedhjen e kryetarëve të degëve, të cilët do të përzgjidhen me konkurs publik dhe do të votohen në kuvendet e degëve./ina