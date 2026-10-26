Aplikacioni falas i Agjencisë së Mediave synon t’i aftësojë të rinjtë të dallojnë lajmet e rreme

Aplikacioni falas i Agjencisë së Mediave synon t’i aftësojë të rinjtë të dallojnë lajmet e rreme

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele ka nisur një nismë që synon t’i edukojë të rinjtë për mënyrën e identifikimit të lajmeve të rreme.

Zëvendësdrejtori Muamer Bekiri tha se kjo nismë është ndërmarrë për të parandaluar keqpërdorimin e të rinjve nga informacionet e publikuara në burime të paverifikuara.

Të lidhura

None found

“Në këto aktivitete do të marrin pjesë të rinjtë, në veçanti nxënësit e shkollave të mesme dhe mësuesit e tyre, politikbërësit, përfaqësuesit e grupeve të ndryshme të margjinalizuara, personat me aftësi të kufizuara dhe prindërit e tyre”, deklaroi Muamer Bekiri, zv. Drejtor i Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele.

Ambasada e BE-së në Shkup, e cila e përkrah projektin, vlerëson se pjesëmarrja e të rinjve nga të gjitha bashkësitë etnike është veçanërisht e rëndësishme.

“Dhe tani është edhe maqedonishtja në shqip që i është bashkuar, të paktën kjo do të thotë që të rinjtë në Maqedoninë e Veriut mund ta luajnë lojën në gjuhën e tyre së bashku me të rinjtë në të gjithë Evropën”, theksoi Luciano Scambiato Licciardi, Zëdhënës i BE-së në Shkup.

Aplikacioni mund të përdoret pa pagesë dhe u mundëson përdoruesve të kontrollojnë nëse lajmi për të cilin janë të interesuar është i vërtetë, mbështetet në burime zyrtare apo përmban informacion të rremë.


Shtuar 26.10.2026 20:19

Tags: , ,
Çuçul: Mbi 800 lëndë të hapura për dyshime korrupsioni deri në tetor

Çuçul: Mbi 800 lëndë të hapura për dyshime korrupsioni deri në tetor
Faturat e ujit në Ohër do të rriten nga 1 janari

Faturat e ujit në Ohër do të rriten nga 1 janari
Llukarevska: Ribalanci uli fondet për Universitetin “Nëna Terezë”, shkollat dhe konviktet

Llukarevska: Ribalanci uli fondet për Universitetin “Nëna Terezë”, shkollat dhe konviktet
Filipçe: Buxhetit i mungojnë 900 milionë euro

Filipçe: Buxhetit i mungojnë 900 milionë euro
Studentët paralajmërojnë referendum pas takimit me Mickoskin dhe Janevskën, pa marrë përgjigje për subvencionin ushqimor

Studentët paralajmërojnë referendum pas takimit me Mickoskin dhe Janevskën, pa marrë përgjigje për subvencionin ushqimor
Trafiku në aeroportet e Shkupit dhe Ohrit rritet me 28%, mbi 3.6 milionë pasagjerë

Trafiku në aeroportet e Shkupit dhe Ohrit rritet me 28%, mbi 3.6 milionë pasagjerë
Kontroll në Sellcë të Tetovës, sekuestrohet marihuanë dhe arrestohet 46-vjeçari

Kontroll në Sellcë të Tetovës, sekuestrohet marihuanë dhe arrestohet 46-vjeçari
ISHP: 72 raste me Ethet e Nilit Perëndimor në Maqedoni, 12 të vdekur

ISHP: 72 raste me Ethet e Nilit Perëndimor në Maqedoni, 12 të vdekur