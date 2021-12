Anulohet vizita e zëvendësministrit të Kosovës, a lidhet me pamundësinë e vizitës së Grupit të Kumanovës

Zëvendësministri i Drejtësisë së Kosovës, Blerim Sallanlhu ka anuluar vizitën e tij të paralajmëruar për sot në Shkup.

Sallahu kishte paralajmëruar takimin me homologun e tij Agim Nuhiu, por edhe vizitën në burgun e Idrizovës për t’u informuar për gjendjen me të dënuarit për ter rorizëm në rastin e Kumanovës, që njihet si Grupi i Kumanovës, i përbërë nga ish-komandantë dhe luftetarë të njohur të UÇK-së, që ishin pjesë e përleshjes së armatosur që ndodhi majin e vitit 2015 në “Lagjen e Trimave” të Kumanovës.

Zyrtari i Qeverisë së Kosovës dy ditë më parë paralajmëroi në kanalin T7 se do të takohet me shtetasiy e Kosovës të dënuar me burgim të përjetshëm. Qëllimi i vizitës ishte informimi për kushtet në të cilat ata e vuajnë dënimin dhe nëse respektohen të drejtat e tyre, përcjell INA.

Por nikoqiri i tij, zëvendësministri i Drejtësisë Agim Nuhiu, argumentoi se një leje e tillë për të vizituar të burgosurit më të rrezikshëm as nuk kërkohej dhe as nuk lejohej. Procedura për një vizitë të tillë kalon nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Ministria e Drejtësisë.

Pasi ka përcjellë qëndrimin e autoriteteve maqedonase, siç mëson TV Telma, Sallahu mbrëmë vonë e ka telefonuar Nuhiun dhe e ka njoftuar se po e anulon vizitën./ina