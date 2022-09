Anëtarë të VMRO-së kërkojnë dorëheqjen e tij, Mickoski: Njerëz të këtillë tashmë një vit e gjysmë tentojnë të më ndërrojnë

Hristijan Mickoski është politikan i konsumuar dhe duhet të japë dorëheqje, kurse në VMRO-DPMNE duhet të organizohen zgjedhje brendapartiake për ndryshim të udhëheqësisë me qëllim që partia të demokratizohet dhe revitalizohet. Kështu tha ish-ministri i Punëve të Brendshme, Oliver Andonov i cili bashkë me një grup anëtarësh të VMRO-DPMNE-së shpallën “fraksionin për revitalizim demokratik”, i cili do të veprojë në mënyrë paralele brenda partisë më të madhe opozitare.

“Kjo është thirrje deri te anëtarësia që të bashkohemi. Po theksoj, nuk bëhet fjalë për një strukturë paralele brenda VMRO-DPMNE-së, nuk bëhet fjalë për parti të re politike, nuk bëhet fjalë për strukturë të re politike në kuptimin e paralelizmit, por për anëtarë të VMRO-DPMNE-së të cilët do të vazhdojnë t’u bëjnë thirrje anëtarëve të tjerë të partisë që të veprojnë si fraksion politik brenda partisë me të vetmin qëllim – demokratizimin dhe revitalizimin e partisë, hapi i parë i të cilit është dorëheqja e z.Mickoski, tha Oliver Andonov”, ish ministër i Punëve të Brendshme.

Andonov shtoi se Mickoski bëri gabim të madh kur e përkrahu kandidaturën e Arsovskës si kandidat të pavarur për Qytetin e Shkupit duke pasur parasysh numrin e madh të anëtarëve të VMRO-DPMNE-së.

“VMRO-DPMNE është partia që pas regjistrimit të ri të anëtarëve numëron rreth 40 mijë anëtarë dhe nuk mund të gjejë kandidat për kryetar, dhe duhet të përkrahë kandidat të pavarur? Këtë, që po ndodh sot, e parashikova se do të ndodhë. Nuk jam fallxhor por vetë logjika politike e tregon këtë”, tha Andonov.

Kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski mohon se kishte fraksion brenda VMRO-DPMNE-së dhe thotë se partia është e bashkuar dhe unifikuar.

“Kë? Nuk mund të them se brenda VMRO-DPMNE-së ka fraksione. Njerëz të tillë mua më ndryshojnë tashmë 4 vjet e gjysmë, ndërsa VMRO-DPMNE është gjithnjë më e fortë, më e bashkuar, më e unifikuar. Ashtu do të jetë edhe në zgjedhjet e parakohshme parlamentare me fitore maksimale, me shumicë në Kuvend. Për të nuk do t’jua harxhoj kohën për ta komentuar”, tha Hristijan Mickoski, kryetar i VMRO-DPMNE-së.

Ndryshimin e Mickoskit nga pozita e liderit para rreth 2 viteve e kërkuan funksionarë të shquar, por nisma e këtillë u shua para disa muajve./tv21