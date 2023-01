A po planifikon puç në LSDM dhe largimin e Kovaçevskit dhe BDI-së nga qeveria? Flet Zaev

“Unë nuk do të dorëzohem dhe as nuk do të pranoj një kandidaturë për president të vendit. As që do të mendoj ta përça LSDM-në, as të bëj ndonjë grusht shtet imagjinar në LSDM apo diçka të ngjashme”, thuhet në reagimin e ish-kryeministrit dhe kryetarit të LSDM-së Zoran Zaev.

Reagimi i tij vjen ndaj informacioneve se ai dhe njerëzit e tij të afërt janë pjesë e një tentativa për grusht shteti në partinë në pushtet.

Reagimi i plotë:

“Këto ditë qendra të ndryshme (të kota, edhe kriminale, edhe kombinime të të dyjave, të cilave iu bashkua edhe ish-kryeministri dhe i arratisuri nga drejtësia, Nikolla Gruevski) më përmendin në konotacione të ndryshme. Nga fakti se do të kisha bërë puç në LSDM, deri te fakti se do të isha kandidat për president të Republikës së Maqedonisë së Veriut, me mbështetjen e përbashkët të LSDM-së dhe VMRO-DPMNE-së.

E kam thënë në disa raste në periudhën e kaluar se nuk kam ambicie politike dhe dëshiroj të mohoj edhe një herë insinuata të tilla për riangazhimin tim në politikë.

Unë nuk do të paraqes dhe as nuk do të pranoj një kandidaturë për president të vendit.

Si kryetar i LSDM-së e kam bashkuar partinë. Dhe LSDM-ja e bashkuar bashkë me qytetarët rrëzuan një regjim, dhe pikërisht atëherë ai regjim ishte më i fortë dhe më i lirshëm. Nuk do të mendoj as që ta përçaj LSDM-në, as të bëj ndonjë puç të vetëbërë në LSDM apo diçka të tillë. Dëshmi për këtë janë udhëheqja ime tetëvjeçare e gjysmë në parti, si dhe fitoret shtetërore dhe elektorale të fituara nga LSDM, së bashku me shoqërinë e fuqishme civile.

Në të njëjtën kohë, Qeveria e Maqedonisë e udhëhequr nga LSDM-ja nuk pushoi së shkruari suksese historike. Ne e futëm Maqedoninë e Veriut në NATO, zgjidhëm tensionet dhe përçarjet e brendshme ndëretnike, u miqësuam me të gjithë fqinjët tanë dhe të gjithë botën demokratike. Falë politikës së ndërtimit të miqësisë me fqinjët, por edhe politikave të përgjithshme ndërkombëtare, ne morëm Autoqefalinë e KOM-it tonë-Arqipeshkvisë Ohër, u bëmë një nga tre vendet që themeluan nismën ekonomike Open Balkans dhe filluam negociatat me BE-në.

Nuk mund të harrohet se edhe atëherë kishte kundërshtarë për gjithçka që bëmë dhe gjithçka që arritëm. Disa ishin kundër vetëm sepse nuk arritën të bënin atë që arritëm bashkë me popullin në katër vjet. Në mesin e tyre ishte edhe ish-kryeministri dhe i arratisuri nga drejtësia, Gruevski, por edhe të tjerë që për arsye të njëjta apo të ngjashme thjesht nuk donin të ndodhin sukseset maqedonase. Disa sepse kotësia e tyre është shumë e madhe (Gerovski me siguri do ta njohë veten këtu). Të tjerët, nga ana tjetër, ishin kundër sepse kanë nevojë të ankohen vazhdimisht, të urrejnë dhe të fyhen, ata që nuk preken nga asgjë (këto janë njerëz si akrepat nga historia e akrepit dhe bretkosës). Grupi i katërt ishin ata që thjesht nuk mund t’ia falin suksesin dikujt, sepse në Maqedoni mund të falesh për gjithçka, por suksesi nuk falet.

Por koha ka treguar deri më tani, e sidomos do të tregojë se sa të guximshme, korrekte dhe të drejta kanë qenë vendimet që kemi marrë për popullin dhe vendin maqedonas, pavarësisht nga bllokadat që na bëhen vazhdimisht nga të gjithë kundërshtarët tanë.

konkluzioni…

E bukura e gjithë këtyre kundërshtive, frenimeve, ankesave, ankimeve, kotësive, të parë nga larg si kjo, është se pikërisht këta njerëz, me kundërshtimet e tyre, pa dëshirë, dhe për Zotin disa prej tyre edhe me vetëdije edhe me qëllim (për shembull, Gruevski). i ndihmoi të gjitha këto procese. Të gjithë ata, me veprimin dhe kundërshtimin e tyre, inkurajuan shumicën e njerëzve që të këmbëngulin në besimin e tyre në sigurimin e së ardhmes euroatlantike të vendit, në ndërtimin e miqësisë me vendet fqinje, në vendosjen e kohezionit në shoqërinë tonë multietnike përmes një koncept që duartrokitet nga e gjithë bota demokratike – koncepti “Një shoqëri për të gjithë”.

Ata njerëz, politikanë, gazetarë, analistë… indirekt, dhe për Zotin edhe drejtpërdrejt, në momente kyçe për vendin, ndihmuan që të sigurohen edhe dy të tretat në parlament për Marrëveshjen e Prespës dhe vendime të tjera të rëndësishme, duke mposhtur kështu pastaj politikat anti-NATO dhe anti-BE të menaxhmentit aktual të VMRO-DPMNE-së.

Sot, Maqedonia e Veriut është shtet anëtar i NATO-s dhe nuk ka frikë për paqen dhe sigurinë e saj. Sot po jetojmë ditët e procesit të skriningut si një fazë e negociatave me BE-në që nisëm disa muaj më parë. Sot presim me padurim bashkëjetesën mes maqedonasve dhe shqiptarëve dhe të gjitha bashkësive etnike që jetojnë në vendlindjen tonë”, ka shkruar ndër të tjera Zaevi./ina