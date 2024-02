Zbuloni tre femrat e horoskopit që nuk mbështeten në kurrizin e askujt

DASHI

Gruaja Dash dëshiron të jetë e lirë dhe të mos kontrollohet nga askush. Ajo ka durim të japë llogari para askujt për asgjë. Kështu që ajo sigurohet që të ketë gjithçka që i nevojitet për të qëndruar fort në këmbët e saj dhe të mos ketë nevojë për askënd. Është gjithashtu një çështje egoje për të. Ai nuk pranon të varet nga askush. As nga familja e saj.

BRICJAPI

Bricjapët kanë një frymë sipërmarrëse nga natyra dhe priren të jenë ose të vetëpunësuar ose të punojnë në projekte të mëdha qeveritare dhe/ose korporative. Me shumë mundësi me një Bricjap është të filloni të fitoni para që në moshë shumë të re. Dhe kështu do të vazhdojë, deri në momentin që do të vendosë të dalë në pension dhe të shijojë frytet e punës së saj të palodhur.

LUANI

Luaneshat janë ndër femrat më të pavarura në fushën financiare. Si mund të ishte ndryshe? Një mbretëreshë nuk mund të “lyp” nga prindërit ose burri i saj. Një Luan, pavarësisht nëse ajo zotëron biznesin e saj ose është e përfshirë në një punë të korporatës, gjithmonë i drejton përpjekjet e saj drejt qëllimeve madhështore financiare. Ajo kërkon të qëndrojë në këmbë financiarisht, por edhe të bëjë një emër me të cilin do të jetë krenare. Gjithashtu, edhe pse shpërdoruese, ajo është e mirë si në fitimin e parave ashtu edhe në menaxhimin e parave.