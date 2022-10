Zbuloni përfitimet e lëkurës së limonit

Limonët njihen për shijen e tyre karakteristike të thartë, por edhe për faktin se përmbajnë elektrolite dhe përbëhen nga 90% ujë. Por nëse jeni një nga ata njerëz që e hedhin lëkurën e limonit dhe e keni bërë atë gjatë gjithë jetës, ju i keni mohuar vetes shumë nga përfitimet shëndetësore.

Këto janë vetëm disa prej tyre:

Shëndeti oral

Kjo pije është fantastike për ruajtjen e higjienës së mirë orale dhe shëndetin e dhëmbëve. Mungesa e vitaminës C shoqërohet me gjakderdhjen e mishrave të dhëmbëve. Megjithatë, duke qenë se lëkura e limonit përmban shumë vitaminë C. Mund ta merrni në formë të ndryshme si psh në formë çaji

Shëndeti i kockave

Për shkak të përmbajtjes së lartë të kalciumit dhe vitaminës C, të cilat janë përbërës kyç të kockave dhe sistemit tonë skeletor, lëkura e limonit ndihmon në përmirësimin e shëndetit të tyre. Ka një përmbajtje të lartë të acidit askorbik dhe për këtë arsye mund të ketë aftësinë për të trajtuar dhe parandaluar problemet e kockave.

Detoksifikimi

Duke pastruar radikalet e lira ose toksinat e krijuara gjatë stresit, vitamina C vepron si një antioksidant që parandalon dëmtimin e qelizave. Heqja e këtyre substancave të dëmshme ndihmon në detoksifikimin metabolik dhe reduktimin e stresit. Përfitimet e tjera përfshijnë reduktimin e stresit oksidativ, i cili, nëse nuk trajtohet, mund të çojë në kancer.

Ul kolesterolin

Për shkak të përfshirjes së flavonoideve, vitaminës C dhe pektinës, lëkura e limonit mund të ndihmojë në menaxhimin e shumë sëmundjeve, duke parandaluar diabetin, sëmundjet e zemrës dhe duke rritur qarkullimin e gjakut. Kaliumi që gjendet në lëkurën e limonit, është thelbësor për kontrollin e presionit të gjakut.