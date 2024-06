Zbulohet një varr egjiptian 3500-vjeçar, figura mbi të e ngjashme me personazhin e “The Simpsons”

Fansat e serialit vizatimor ‘The Simpsons’ kanë vënë re se seriali ka një aftësi për të ‘parashikuar’ të ardhmen gjatë rrjedhës së tij 35-vjeçare në televizion. Sidoqoftë, fansat tani po pyesin nëse një sarkofag i lashtë egjiptian parashikoi ardhjen e shfaqjes, pasi një nga imazhet ka një ngjashmëri të habitshme me personazhin e Marge Simpson.

Sarkofagu, i cili daton më shumë se 3000 vjet më parë, u gjet në një varrezë egjiptiane. Kapaku tregon një grua me ngjyrë të verdhë të veshur me të gjelbër, së bashku me një kurorë blu që është jashtëzakonisht e ngjashme me flokët e famshme blu të gjatë të Marge.

Varri ku u gjet pjesa artistike daton në Mbretërinë e Re, Dinastia e 20-të (rreth 1186-1069 p.e.s.) dhe përmban perëndeshën Nut.

“Kjo është perëndesha Nut. Unë i kam parë pjesët e tjera që i përkasin këtij varri, mendoj se prindërit (e ndjera ishte një vajzë 16-vjeçare) mund të mos kenë pasur shumë para, kështu që ata bënë më të mirën që mundën.” shtoi një historian.

Ndërsa detajet janë sigurisht interesante, disa lexues nuk mund të mos donin të diskutonin se sa të ngjashëm duken Nut dhe Marge.

“Pra, egjiptianët parashikuan Simpsonët? Përmbysje e komplotit” shkroi një përdorues në mediat sociale. “Simpsonët e parashikuan. Jo prit, egjiptianët parashikuan Simpsonët.”