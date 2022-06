Vuante prej 28 vitesh, vajza tregon si e shëroi sëmundjen e rëndë vetëm me vezët e thëllëzave

Dragana Ninkovic thotë se më në fund, pas 28 vitesh, ajo hodhi pompat dhe il’açet, sepse arriti të kaloj një problem të vështirë dhe sot po merr frymë normalisht. Tashmë në muajt e parë të lindjes së saj, jeta e Draganes u ndërlikua. Shëndeti i saj nuk ishte i mirë.

Në vitin 1976, kur isha 6 muajshe, fillova të kollitja. Kollitja ishte e vazhdueshme dhe më bëri të ngulfatem, ​​sidomos natën – ajo kujton historitë nga prindërit e saj. Prindërit e Draganës ishin shumë të shqetësuar dhe e çuan atë tek një pediatër. Diagnoza u bë gjatë ekzaminimeve të mëtejshme.

–Në atë kohë ajo kollë quhej kollë e zezë. Unë nuk e di se si quhet sot, por mbaj mend që ishte një gjendje e rrezikshme, akute që kërkonte trajtim urgjent spitalor.

Nga fëmijëria ime e hershme kam kaluar më shumë kohë në spitale sesa në shtëpi. Unë kisha për të përdorur një pompë ventolin. Nuk më lejohej të vrapoja, të qeshja, të qaja, të entuziazmohesha shumë, sepse të gjitha mund të më kishin shkaktuar ngulfatje – thotë kjo grua e guximshme dhe këmbëngulëse.

Gjithmonë kisha një pompë pranë jastëkut, sepse nganjëherë ngulfatesha brenda natës ndërsa flija. Nuk më lejohej të shkoja askund pa pompë, sepse ngulfatja mund të ndodhte në çdo kohë. Kam përdorur ilaçe të ndryshme, të cilat as nuk i mbaj mend më – thotë Dragana.

Ata më ushqyen me një shumëllojshmëri frutash, perimesh, gjetën vitamina, unë përdora vaj peshku. Gjithçka që mund të dëgjonin, dhe gjithçka që mund të më ndihmonte, prindërit e mi më dhanë. Por nuk kishte progres, as përmirësim. Mjekët thanë se sëmundja do të largohej në pubertet, por kjo nuk ndodhi.

Kam lexuar një milion herë se vezët janë të mira për problemet me mushkëritë dhe astmatikët. Kishte kaq shumë përvoja pozitive nga njerëzit sa historitë e tyre më motivuan ta provoja vetë.

Ditën e parë piva dy vezë, ditën e dytë piva tre vezë, ditën e tretë piva katër, dhe pastaj piva nga pesë vezë çdo ditë. I përzieja me një lugë çaji sheqer dhe pak qumësht. Zakonisht i bleja vezët për një muaj të tërë dhe i mbaja në frigorifer – shpjegon Dragana dhe siç thotë ajo, pompën që e mbante gjithmonë me vete, tani ajo i ka zëvendësuar me vezë nga thëllëzat japoneze.

Edhe kur shkuam në det ose në një udhëtim tjetër, unë mbaja një kuti plot me vezë. Unë piva vezët për rreth 7.5 muaj, çdo mëngjes në stomak bosh. Gjysmë ore pas kësaj unë zakonisht nuk haja dhe nuk pija asgjë, ndërsa në këtë mënyrë piva gjithsej 1080 vezë.

Gjatë përdorimit të terapisë, Dragana nuk kishte ndonjë problem apo vështirësi.

Kur mora terapinë, për 1-2 muajt e ardhshëm ndjeva një presion të lehtë në mushkëri, por nuk pati asnjë su lm. Ndjeva atë presion të lehtë për gjashtë muajt e ardhshëm, derisa fillova të pija vezë përsëri.

Kam përdorur terapinë e vezëve të thëllëzave dy herë me një mijë e tetëdhjetë vezë. Në çdo rast, vendosa t’i përdor ato për një kohë, tre muaj të tjerë dhe pastaj u ndala. Sëmundja është zhdukur plotësisht.

Më në fund mund të merrja frymë normalisht – thekson Dragana Ninkovic dhe përfundon:

Këtu, kanë kaluar 13 vjet që nga ajo kohë dhe nuk më ka ndodhur kurrë që të marr një sulm ngulfatjeje. Kam harruar pompat dhe ndihem plotësisht e shëndetshëm, dhe e njëjta gjë konfirmohet nga zbulimet mjekësore