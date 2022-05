Vuan nga ndarja? 6 shenja që ishi dëshiron të rikthehet tek ju

Ndarja nuk është e lehtë për askënd, pavarësisht nëse je lënë pas apo lënë pas.

Në të dyja rastet ka një mbresë në shpirt. Arsyet e ndarjes mund të jenë të shumta, ndaj jo gjithmonë tregon se emocionet janë shuar.

Nëse partneri juaj ju ka lënë kohët e fundit dhe nuk keni bërë asgjë për ta provokuar atë, mund të jetë një problem personal. Nëse ai sillet në një nga mënyrat e mëposhtme, ka mundësi që në të ardhmen të përpiqet të rinovojë lidhjen, shkruan albeu.com, marrë nga Objektivi.

Nga ana tjetër, nëse e keni lënë atë, dhe ai sillet kështu, mendoni përsëri. Nëse dyshonit për ndjenjat e tij , mund të keni vendosur ta lini shumë shpejt. Nëse, nga ana tjetër, marrëdhënia ishte toksike, pavarësisht se ai ndjen diçka, shikoni veten dhe mirëqenien tuaj së pari.

Kur vini re ndonjë nga këto, mendoni me kujdes se si ishte marrëdhënia juaj, sepse nëse e keni lënë partnerin tuaj, duhet të ketë pasur një arsye për këtë. Drejtohuni nga zëri dhe ndjenja juaj e brendshme. Ndjenjat e palës tjetër nuk janë garanci se marrëdhënia juaj do të jetë e suksesshme.

1. Ai është ende vetëm

Nëse partneri juaj është ende vetëm, ai mund të ketë ndjenja për ju. Ndoshta emocionet e tij nuk janë shuar, kështu që ai nuk është në gjendje të fillojë një lidhje të re të lumtur.

2. Ai dëshiron të mbajë lidhje me ju

Nëse ish-partneri juaj ju thërret çdo ditë “miq”, për të kontrolluar se si jeni dhe çfarë bëni, ose ju shkruan mesazhe çdo ditë , është e qartë se ai nuk dëshiron t’ju humbasë nga jeta e tij. Ai ende duhet të jetë pranë jush dhe të komunikojë me ju.

3. Ai ju kushton vëmendje

Disa kohë pas ndarjes, partneri juaj mund të fillojë t’ju kushtojë më shumë vëmendje sesa më parë. Ai do të fillojë t’ju telefonojë më shpesh, t’ju ftojë të takoheni, t’ju lajë me dhurata dhe të ngjashme. Duke u sjellë kështu, ai tregon qartë se mendon se ka gabuar, se i vjen keq dhe se dëshiron që të vazhdoni aty ku e latë.

4. Pa transferime, akuza dhe sherre

Nëse partneri juaj ju ka lënë për shkak të disa veprimeve tuaja dhe sa herë që flisni, ai shmang të flasë për këtë, ai mund të dëshirojë të vazhdojë aty ku e latë. Kur përpiqeni të shpjegoni dhe kërkoni falje, ai do t’ju ndërpresë dhe do t’ju thotë se nuk dëshiron të flasë për këtë. Ekziston një mundësi reale që ai të mendojë se reagimi i tij ishte i ekzagjeruar.

5. Vërehet pikëllimi dhe mungesa e tij

Disa njerëz thjesht shohin dhimbje në sytë e tyre , kështu që ju do të dalloni qartë trishtimin dhe ndjenjat nëse shikoni partnerin tuaj. Do të vini re gjithashtu se ai është bërë më i tërhequr nëse e gjeni veten në një shoqëri të përbashkët, do të qeshë më pak dhe do të përpiqet të shmangë kontaktet me ju, sepse ju i kujtoni diçka që ka humbur.

6. E thotë qartë se i vjen keq për gabimet dhe ndarjen

Kjo shpesh ndodh krejtësisht aksidentalisht dhe papritur, kur është aq e vështirë për një person sa nuk mund t’i mbajë më ndjenjat për vete. Më pas, në gjysmë fjalie, ai do të “fluturojë” se sa shumë ju do, sa kujdeset apo i vjen keq. /albeu.com/