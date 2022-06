Vetëm me këtë produkt nga kuzhina, këmisha e bardhë nuk do të vjetërohet asnjëherë

Shpesh, larja në lavatiçe, nuk mjafton për të eliminuar gjurmët që derivojnë nga njollat e djersës dhe hijet që mbeten larje pas larjeje në këmishat e bardha.

Është e vështirë që këmishat e bardha të dalin nga lavatriçja me ngjyrën që kishin kur u blenë, sepse janë shumë delikate dhe ndonjëherë njollat vihen re vetëm pas hekurosjes. Le të shohim së bashku si t’i eliminojmë ato nga një këmishë e bardhë.

Truku qëndron në aftësinë për të përdorur mjetet që kemi në shtëpi dhe duke u mbështetur vetëm tek substancat natyrale. Vendosni këmishën në ujë të ftohtë me uthull të bardhë: gjysmë gote uji uthull për 5 litra ujë.

Substancat që ndihmojnë dhe përmirësojnë larjen janë bikarbonati(soda) dhe uthulla, të cilat këshillohen edhe kur lani rrobat në lavatriçe. Këmisha duhet lënë në ujë me uthull të bardhë për disa orë dhe më pas të lahet në lavatrice në 30 gradë. Do të shihni që hijet e verdha ose të errëta, nuk do të duken më.