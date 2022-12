Ushqim që mund të hahet në sasi të mëdha edhe në dietë

Dëshironi të humbni peshë, por e keni të vështirë të hiqni dorë nga ushqimi edhe pse jeni në dietë? Mos u shqetësoni, ka ushqime që mund t’i hani çdo ditë pa rrezikun e shtimit në peshë, sepse përmbajnë një sasi minimale të kalorive.

Disa ushqime kanë shumë përfitime, prandaj është e rëndësishme t’i përfshini ato në dietën tuaj.

E bardha e vezëve – Vezët në përgjithësi janë të shëndetshme dhe mund të hani sasi të mëdha të të bardhave pa u shqetësuar për shtimin në peshë. Prandaj proteinat janë të dobishme për të gjithë ata që ndjekin një dietë strikte.

Marule është plot me vitamina A dhe C, si dhe acid folik dhe hekur. Është praktikisht pa kalori, kështu që ngrënia e sallatës në sasi të mëdha nuk do të shkaktojë shtim në peshë.

Selino – Rreth 95% e selinos është ujë, dhe ky ushqim i shëndetshëm përmban 30% të nevojës tuaj ditore për vitaminë K. Selinoja është më mirë të hahet e freskët pasi humbet shumicën e vetive të saj të dobishme brenda pesë ditëve pas prerjes.

Kastravecat përmbajnë pothuajse të njëjtën sasi uji si selino. Kastravecat e freskëta krokante kanë përfitime të rëndësishme shëndetësore. Lëkura e kastravecit përmban pjesën më të madhe të vlerave të tij ushqyese, veçanërisht beta-karoten, e cila është e mirë për sytë tuaj. Prandaj, është më mirë të mos i qëroni.

Megjithatë, kastravecat e blera duhet të lahen mirë pasi mund të përmbajnë baktere dhe pesticide. Megjithatë, nëse keni tranguj të rritur në shtëpi, nuk keni nevojë të shqetësoheni për këtë.

Portokallet janë një nga frutat më të shijshëm për shumë njerëz, dhe 100 gramë përmbajnë vetëm 47 kalori. Ato njihen më së shumti për përmbajtjen e vitaminës C dhe substanca e bardhë nën lëkurë përmban shumë fibra që ndihmojnë në uljen e kolesterolit.

Bizelet janë një ushqim ideal dhe i shijshëm që e duan shumë njerëz. Mund t’ju pëlqejë edhe më shumë kur mësoni se një filxhan bizele përmban vetëm 35 kalori. Edhe pse ka pak kalori, është mjaft i pasur me fibra dhe proteina.

Lulelakra është një burim i shkëlqyer i vitaminave C dhe K. Është më ushqyese kur hahet e gjallë dhe shumë njerëz përdorin lulelakrën për të bërë smoothie.

Domatet janë plot me likopen, vitamina A, C dhe B2, acid folik, fibra, krom dhe kalium. Ato janë praktikisht pa kalori dhe ofrojnë lëndë ushqyese thelbësore për shëndetin tuaj, plus që janë të shijshme.

Brokoli është ushqimi i preferuar i atyre që duan të humbin peshë sepse përmban vetëm 33 kalori për 100 gramë, por është edhe një ushqim mrekullibërës sepse përmban shumë përfitime. Përveç vitaminave A, C, E dhe K, ai përmban afërsisht 20% të nevojave tuaja ditore për fibra, si dhe një përqindje të lartë të proteinave.

Kokoshka – Një filxhan kokoshka e bërë pa vaj nuk do të ndikojë në trupin tuaj. Prandaj, ushqimet e pashëndetshme mund t’i zëvendësoni me kokoshka, kështu që nëse dëshironi diçka për të ngrënë në vend të patatinave, merrni kokoshka.