Pulë e mbushur me patate të pjekura dhe kërpudha: Mbushje e pasur që e bën mishin krejtësisht të butë (RECETA)

Pula është e preferuara e shumë njerëzve, por duhet të dini si ta përgatisni për ta bërë të lëngshme dhe të butë.

Është mirë ta kombinoni me patate për një drekë familjare.

Është një pulë e mbushur që përgatitet shumë lehtë dhe do ta pëlqejë gjithë familjen, shkruan albeu.com.

Komponentët:

1 pulë e plotë (rreth 2.5 kg)

3 feta buke

200 g peçenicë

200 g kërpudha

2 lugë yndyrë

1 qepë

2 thelpinj hudhre

gjysmë filxhani qumësht

pra, piper

500 g patate

Përgatitja:

Lani dhe kriposni pulën. Lyejeni bukën në qumësht dhe më pas kullojeni qumështin e tepërt.

Peçenicën, kërpudhat, qepën, hudhrën dhe majdanozin e grijmë imët dhe më pas i shtojmë bukës. Përziejini gjithçka së bashku, më pas shtoni piper dhe erëza sipas shijes. Mbushni pulën me masën e përgatitur, më pas mbylleni me fije kuzhine ose shkopinj hellësh që të mos rrjedhë shpresa gjatë pjekjes.

E vendosim në tepsi, më pas e lyejmë me yndyrë dhe i hedhim 100 ml ujë rreth pulës. Ngroheni furrën në 200 gradë dhe piqni pulën për një orë e gjysmë. Ne mes te pjekjes e kthejme me kujdes qe te piqet bukur nga te dyja anet dhe te marre nje kore krokante dhe shtojme patatet e prera ne feta me te medha. /albeu.com/