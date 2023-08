Tre shenjat e Horoskopit që nuk reshtin së ankuari

Nëse do të kishte një medalje për murmuritjet, me siguri që gratë e mëposhtme të zodiakut do të kishin fituar vendin e parë, pasi nuk reshtin së gumëzhuari veshët e partnerit dhe nuk i lënë për një moment të qetë.

Binjakët

Gruaja Binjake nuk ndalon kurrë së foluri! Ajo nuk e respektojë partnerin, pavarësisht nëse është i lodhur, nëse dëshiron të flejë apo të qetësohet. Ajo do t’i tregojë atij atë që dëshiron t’i thotë dhe ai do të duhet ta dëgjojë atë.

Gaforrja

Ajo mund të mos flasë shumë gjatë ditës dhe në përgjithësi të jetë një personazh i butë, por ne të gjithë e dimë shumë mirë se sa e keqe bëhet kur inatoset. Partneri i saj i duhet ta dëgjojë atë nëse nuk do që të ketë pranë një grua të inatosur.

Virgjëresha

Virgjëresha nuk përdor gjuhën në shtrat. Kur ajo shtrihet me të dashurin e saj, ajo do të shprehë të gjitha ankesat e saj ndaj tij. Atë që ajo i thotë gjatë ditës, do t’ia thotë edhe në shtrat dhe nuk do të respektojë faktin që mund të jetë i lodhur apo që mund të dëshirojë të flejë e të pushojë sepse ka pasur një ditë të vështirë.