Tre serialet e reja për fuqinë femërore që do të publikohen në Mars

Tre sugjerime që meritojnë vëmendje të veçantë, si falë premisave të çdo produksioni, ashtu edhe falë protagonistëve dinamikë dhe roleve të tyre mjaft interesante.

“The Regime”

Kemi dëgjuar shumë për këtë prodhim dhe presim të shohim edhe më shumë. Seriali me gjashtë episode ndjek jetën e kancelares Elena Vernham, e cila drejton një vend evropian që në fakt nuk ekziston, por duket se kombinon elementë nga lloje të ndryshme regjimesh totalitare. Sigurisht që populli vuan nga mënyra se si qeverisin kancelarja dhe ministrat e saj, ndërsa gjërat do të përkeqësohen kur një ushtar jashtëzakonisht i dhunshëm të hyjë në jetën e kancelares. Kate Winslet ka marrë rolin kryesor. Episodi i parë i serialit vjen më 3 mars.

“The Girls on The Bus”

Katër gazetarë mbulojnë një fushatë presidenciale: Secili ka një mënyrë jetese, dëshira dhe synime të ndryshme, por ata janë bërë një ekip falë përvojave dhe situatave të përbashkëta që jetojnë çdo ditë në kontekstin e fushatës. Seriali me protagonistë Melissa Benoist, Carla Gugino, Natasha Behnam dhe Christina Elmore bazohet në librin Chasing Hilary i cili u botua në vitin 2018. Seriali me 10 episode, i cili është gjithashtu në kohë për shkak të zgjedhjeve presidenciale amerikane, do të shfaqet premierë më 14 mars.

“Palm Royale”

Kristen Wiig luan në komedinë e re të Apple TV , e cila do të shfaqet premierë më 20 mars dhe është pikërisht ajo që na nevojitet për të nisur një pranverë të bukur televizive. Maxine është një grua dinamike që nuk dëshiron më të jetojë në varfëri dhe errësirë. Kështu, ajo ia del mbanë dhe i bashkohet një grupi zonjash të pasura që pushojnë në Palm Royal Club në fund të viteve 1960. Së shpejti Maxine do të kuptojë se pas pasurisë, veshjeve të bukura dhe festave qëndron një grup grash të vendosura që t’ia bëjnë jetën të vështirë. A do t’ia dalin? Në serial luajnë Laura Dern, Allison Janney, Ricky Martin dhe Carol Burnet.