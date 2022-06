Tre gjërat më të vështira në çdo marrëdhënie: Si të shmangni grindjet dhe të mësoni të flisni me qetësi me partnerin tuaj?

Nuk është e lehtë të gjesh gjithmonë një gjuhë të përbashkët dhe të harrosh mosmarrëveshjet.

Nuk është sekret se çfarë është e nevojshme për suksesin e marrëdhënies, komunikim i mirë, shumë përpjekje dhe gatishmëri për kompromis.

Sidoqoftë, e gjithë kjo tingëllon mirë në teori, por në praktikë nuk funksionon ashtu siç do të donim.

Nuk është e lehtë të kalojmë nga fjala “unë” te “ne” dhe të kujdesemi për ndjenjat e partnerit.

Kjo është arsyeja pse nuk është për t’u habitur që është shumë e vështirë të ndërtohet një komunikim i ndërsjellë i bazuar në besim dhe mirëkuptim.

Dhe që marrëdhënia juaj të zgjasë përgjithmonë, psikologët rendisin disa gjëra që duhet t’i kushtoni vëmendje.

1. Zgjidhni kohën e duhur për të folur

Është e rëndësishme të gjeni kohën e duhur për të folur me partnerin tuaj, veçanërisht pas një debati. Ju dhe partneri juaj duhet të jeni të qetë, të mos nxitoheni dhe të mos jeni të stresuar kur diskutoni për një problem.

Ndonjëherë njerëzit priren t’u sjellin probleme partnerëve të tyre në kohën e gabuar, veçanërisht kur ata janë shumë emocionalë.

Nëse partneri juaj është në humor të keq, i lodhur ose nervoz, dhe ju papritmas hyni në dhomë për të folur me të për atë që ju shqetëson, kjo vetëm sa do ta përkeqësojë situatën, shkruan albeu.com.

Arsyeja për këtë është se të dy nuk jeni gati emocionalisht dhe mendërisht për të folur. Ju mund të mos jeni të vetëdijshëm për fjalët tuaja dhe mund të dukeni sikur po i sulmoni ato. Dhe partneri juaj mund të luftojë dhe të fillojë të mbrohet. Në këtë mënyrë nuk do të arrini asgjë.

2. Përdorni sa më shpesh komunikimin ballë për ballë

Mesazhet me tekst mund të shkaktojnë gabime në komunikim, ndaj është më mirë të flisni ballë për ballë me partnerin. Para së gjithash, duhet të siguroheni që ata të jenë gati t’ju kushtojnë vëmendje të plotë kur t’i afroheni për të folur.

Mbani kontaktin me sy teksa flisni, dëgjoni ata ndërsa flasin dhe përgjigjuni me qetësi, pa sulmuar apo bërtitur.

3. Zhvilloni aftësi të mira dëgjimi

Ndonjëherë keni ndjesinë se pala tjetër nuk ju dëgjon dhe më shpesh arsyeja është prirja juaj për të mos dëgjuar partnerin kur ai flet apo shpreh ndjenjat e tij.

Ju duhet të dëgjoni në mënyrë aktive partnerin tuaj kur ai thotë diçka. Mos i ndërprisni ndërsa ata janë duke folur. Konfirmoni që dëgjoni dhe kuptoni se çfarë po thonë.

Përgjigjuni vetëm pasi të ndalojnë së foluri.

Nëse dëshironi të komunikoni më mirë me partnerin tuaj dhe të kuptoni më mirë njëri-tjetrin, këshilla më e mirë për një marrëdhënie është të mësoni gjuhën e tyre të dashurisë. Aftësitë e komunikimit do të forcojnë marrëdhënien tuaj, dhe grindjet dhe keqkuptimet do t’i përkasin të shkuarës. /albeu.com/