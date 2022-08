​Tërheqja seksuale: Çfarë është më e fortë dhe çfarë vret?

Të luash “lojëra” është një strategji e zakonshme që përdorin si burrat ashtu edhe gratë kur argëtohen, por ndoshta nuk do të përfitojnë nga seksualiteti juaj.

Ekspertja kryesore e marrëdhënieve, Louanne Ward nga Perth, Australi, thotë se tiparet e fytyrës, teknikat e puthjes, zëri dhe aroma ndikojnë më së shumti në tërheqjen seksuale të një personi.

Për të përmirësuar tërheqjen tuaj seksuale, është e rëndësishme të reduktoni stresin, si dhe të pendoheni për të tjerët – por edhe të kujdeseni për qëndrimin tuaj.

“Gjuha e trupit ka një lidhje të drejtpërdrejtë me karizmën dhe një buzëqeshje, humor i këndshëm, sytë shprehës ose një zë miqësor mund të përcaktojnë ndjeshëm tërheqjen seksuale të dikujt”, pohon Ward.

Ajo vuri në dukje pesë gjëra që mund të “vrasin” dëshirat seksuale.

Mungesa e gjumit

Mungesa e gjumit përmendet si arsyeja numër një pse dëshira juaj seksuale mund të bjerë. Jo vetëm që shkatërron lëkurën tonë dhe zvogëlon energjinë, por gjithashtu është vërtetuar se rrezikon tërheqjen e përgjithshme, shëndetin dhe emocionet.

Qëndrim negativ

Të qenit i sjellshëm dhe i afrueshëm me të tjerët rrit tërheqjen tuaj seksuale, ndërsa një qëndrim negativ do ta zvogëlojë atë. Me këtë në mendje, është e rëndësishme të jeni pozitiv dhe të hapur kur takoheni, në mënyrë që të lini një përshtypje të parë të shkëlqyer.

“Lojëra”

“Qasja e nxehtë-ftohtë nuk është asgjë që do të rriste atraktivitetin tuaj,” tha Ward. Manipulimi dhe dërgimi i sinjaleve të përziera gjithashtu do të dëmtojë anën tuaj atraktive.

Qëndrimi i pahijshëm

Pak njerëz e kuptojnë se sa ndikon qëndrimi juaj në seksualitetin tuaj. Qëndrimi mund t’ju bëjë të dukeni më shumë, por edhe më pak tërheqës. Mbajeni veten drejt, sigurohuni që mjekra juaj të jetë ngritur dhe mos u ulni me krahët të kryqëzuar.

Stresi dhe ankesa

Ankesa ose shfaqja e stresit mund të dërgojë energji negative dhe të largojë të tjerët. Pavarësisht nëse jeni burrë apo grua, është e rëndësishme të rrisni tërheqjen tuaj seksuale duke pasur një qëndrim pozitiv, duke kontrolluar nivelet e stresit dhe duke mbajtur në minimum “ulërimat”.