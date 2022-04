Surpiza që ju sjellin Pashkët, për cilën shenjë të horoskopit do të jetë më e veçantë

Festa e Pashkëve sjell gjithmonë me vete surpriza. Cila do të jetë surpriza që do të sjellë Veza Pashkës për secilën Shenjë të zodiakut?

DASHI– Mos prisni surpriza materiale për Pashkë sepse Yjet kanë përgatitur diçka ndryshe dhe të veçantë për ju. Ata do t’ju çojnë në një udhëtim magjik në botën tuaj të brendshme, për të zbuluar emocione dhe për t’i ndarë me të dashurit. Do ta gjeni veten më të ndjeshëm. Zbulimi i vërtetë do të jetë të mësoni më shumë për disa aspekte të personalitetit tuaj që ishin ende të panjohura për ju. Do të jeni të kënaqur me të.

DEMI- Dita e Pashkëve nuk do të jetë veçanërisht emocionuese për ju, por simbolika që përfaqëson këtë festë do t’ju gëzojë disa ditë më parë. Afërdita dhe Jupiteri do t’ju befasojnë me shumë miq të rinj që nuk presin gjë tjetër veçse të takojnë dhe zbulojnë. Bëhuni gati të ndani gëzimet dhe shqetësimet tuaja me njerëz të rinj me të cilët do të ndiheni menjëherë në harmoni.

BINJAKËT- Zakonisht jeni një persona të surprizave, por me kaq shumë planetë që kalojnë nga Shenja e Peshqve, keni frikë se mund të jenë zhgënjyes. Në të vërtetë, dikush mund t’ju japë disa lajme jo shumë gazmore në lidhje me sferën profesionale dhe çudia e vërtetë mund të jetë se do të detyroheni të punoni ngushtë me njerëz që nuk ju pëlqejnë ose, akoma më keq, me ish-in tuaj.

GAFORRJA-Pashkët kanë përgatitur disa surpriza të ëmbla për ju. Venusi dhe Jupiteri tek Peshqit do të sjellin dashuri, entuziazëm, gëzim dhe pasuri në jetën tuaj. Mund të merrni disa dhurata shumë të vlefshme nga partneri juaj, familjarët ose disa të njohur që ju janë mirënjohës që u treguat të sjellshëm me ta pak kohë më parë. Një tjetër surprizë e mirëpritur që mund të merrni është një festë falas.

LUANI– Dita e Pashkëve do të jetë ndoshta një nga më stresueset e kësaj periudhe, por yjet kanë rezervuar diçka befasuese edhe për ju. Një person që nuk e ke dëgjuar ose parë për disa muaj (apo edhe vite) në fakt mund t’ju telefonojë papritur ose papritmas. Ju patjetër do të mbeteni pa fjalë dhe Pashkët do të përfaqësojnë vërtet një rilindje.

VIRGJERËSHA- Absolutisht juve nuk ju pëlqejnë surprizat. Me kaq shumë planetë në kundërshtim me shenjën e Peshqve, nuk do të mund të pushoni dot as për Pashkë dhe do të dëshironit shumë të rrini vetëm. Dikush do të përpiqet ende t’ju befasojë me një vezë çokollate ose një pëllumb. Shmangni kthimin e saj dhe përpiquni të jeni të sjellshëm.

PESHORJA– Ritmet tuaja të përditshme janë bërë aq rutinë dhe stresuese sa e keni të vështirë ta besoni se është e mundur të merrni ndonjë surprizë. Në të vërtetë, Pashka dhe ditët që i paraprijnë nuk do të jenë emocionuese. Megjithatë, disa nga kolegët tuaj mund t’ju bëjnë të buzëqeshni dhe t’ju surprizojnë me një aksesor të vogël, shkrimi apo ndonjë dhuratë tjetër që do t’ju bëjë shumë të lumtur.

AKREPI– Edhe pse Mërkuri mund të sjellë ndonjë lajm të pakëndshëm, ju jeni një nga shenjat e preferuara për Pashkë (dhe ditët që i paraprijnë). Surprizat nuk do të vonojnë dhe do të jenë vërtet sipas dëshirës tuaj. Dikush do t’ju japë çokollatë, dikush tjetër do t’ju kushtojë një këngë ose do t’ju shkruajë një letër dashurie. Surpriza më e madhe mund të jetë ajo e një fëmije rrugës.

SHIGJETARI- Të entuziazmuar dhe optimistë nga natyra, këtë vit nuk do të mund ta prisni Pashkën me një shpirt të gëzuar. Planetët që nuk janë në kundërshtim me shenjën e Peshqve do t’ju bëjë të jeni të paduruar për shkak të sjelljes së gabuar dhe të papërshtatshme të familjes ose partnerit tuaj. Surpriza më e mirë që mund të merrni mund të jetë zhvendosja e shtëpisë ose më në fund mundësia për të shitur një pronë.

BRICJAPI- Nuk jeni një person që habiteni kaq lehtë. Megjithatë, këtë vit yjet kanë vendosur ta bëjnë Pashkën tuaj veçanërisht argëtuese dhe të pakujdesshme. Jo vetëm që do të merrni shumë mesazhe ose telefonata përshëndetëse, por dikush i paimagjinueshëm do t’ju dërgojë edhe një dhuratë ose një buqetë me lule në shtëpi. Surpriza e vërtetë do të jetë se do të jeni vërtet të emocionuar dhe të lumtur.