Supriza të mëdha dhe data të shënuara, Horoskopi i muajit gusht sipas Paolo Fox

DASHI

Dashi do të punojë edhe në gusht, por a do të ketë kohë për t’u kushtuar pushimeve? Të shpresojmë që po. Dielli dhe Venusi janë favorizues. Mund të përgatiteni qetësisht për vjeshtën, por do të ketë edhe nga ata që do të mendojnë një transferim, ose që do ta kërkojnë fatin gjetkë. Ndonëse jeni njerëz me vullnet dhe nuk ju pëlqen ritmi i ngadaltë, mund të përballeni me njerëz pak bashkëpunues apo pesimistë. Gushti ju sjell të reja, pasi mund të arrini një marrëveshje të mirë nëse një biznes nuk rezulton fitimprurës. Periudhë zgjidhjesh, por edhe argëtimesh.

Të gjithë të lindurit nën shenjën e Dashit po përjetojnë një periudhë shumë të mirë në aspektin personal. Nuk ju këshillohet të qëndroni të mbyllur në shtëpi, sepse mund të humbni raste shumë të volitshme. Mund të kenë probleme vetëm ata që kanë interes për dikë në distancë, pasi jeni specialistë për dashuri të ndërlikuara. Parashikohet martesë për të dashuruarit marrëzisht, ndërsa ata që do të ndahen nuk do të mbajnë mëri. Ky është një muaj i mbushur me data të shënuara, sidomos datat 14, 15, 24 dhe 25.

Jeni shumë të aftë të përballoni tensionet negative, edhe për shkak të Diellit në favor të shenjës suaj deri në datë 23. Urojmë të jetë një muaj çlodhjeje, por edhe me propozime për të ardhmen. Nga mesi i muajit mund të filloni të kujdeseni më shumë për trupin tuaj. Këtë ecuri pozitive s’do ta ndalë dot askush, madje do të mund të anashkaloni edhe ankthin tuaj të zakonshëm.

DEMI

Në gusht, Marsi dhe Jupiteri, do të ndikojnë më pozitivisht në aspektin profesional, ndonëse nuk përjashtohet që dikush të ketë përfunduar një marrëveshje të mirë në dy muajt e fundit. Tani mund të zgjidhni nëse nuk ju pëlqen diçka, është momenti t’i jepni më shumë hapësirë ??punës sesa jetës private. Edhe pse gushti është zakonisht një periudhë për marrëdhënie romantike dhe relaksimi në natyrë, duhet t’i kufizoni pushimet për t’u përqendruar në çështje praktike. Situatë e favorshme për ata që janë të vetëpunësuar ose që presin një përgjigje. Ka kaq shumë gjëra për të vendosur dhe organizuar në funksion të muajve në vijim, saqë jeta private do të jetë në plan të dytë. Do të jetë e rëndësishme të çlironi mendjen tuaj nga mendimet negative, nga problemet e zakonshme në lidhje me shtëpinë, paratë. Demi duke qenë shenjë toke, shpesh përfshihet shumë në çështjet e përditshme. Lajm i mirë për ata që presin përgjigje, mund të ketë propozime të reja, nuk do të mungojnë konfirmimet. Jupiteri ndihmon në zgjidhjen e disa mosmarrëveshjeve të hapura në muajt e fundit. Shpenzime të mundshme për çështje juridike.

Personat që kanë përjetuar një ndarje nuk mund ta japin veten plotësisht në dashuri. Çiftet që janë në lidhje prej vitesh duhet të bëjnë kujdes nga tradhtia apo ndoshta një polemikë pa fund. Mos harroni që shumica e problemeve do të kapërcehen me pak vullnet të mirë. Gushti duket paksa monoton për ndjenjat dhe sikur nuk ofron stimuj për pasion. Për shkak të disa problemeve të papritura, nuk do të jetë e lehtë të përjetoni emocione rresht. Shmangni ndërhyrjen e të afërmve, ose njerëzve jashtë marrëdhënies, nëse një histori ecën për inerci. Mund të lindin përsëri konflikte me ish-et, është më mirë të mos përpiqeni me çdo kusht të ringjallni një lidhje që nuk ka më arsye të ekzistojë. Më mirë shikoni nga e ardhmja dhe jo nga e kaluara.

Është një muaj në të cilin ndihet stresi, është normale sepse do të ketë shumë gjëra për të bërë edhe në lidhje me punën. Do të ishte më mirë të bëni një pushim, kini kujdes në ditët më të rënda, në datën 7 dhe 8. Duhet të bëni kujdes edhe nga mesi i gushtit. Jetoni me më pak ankth. Trajtimet dhe terapitë do të favorizohen pas datës 20, është një muaj që kërkon kujdes.

BINJAKËT

Bëni një pushim nga puna nëse është e mundur. Gushti sjell ndjesi të çuditshme, sikur diçka po të ikën nga dora. Të paktën këtë përshtypje të lë. Kushdo që duhet të bëjë një zgjedhje të rëndësishme, do të ndihet paksa i shtypur, i shqetësuar. Datat 3, 4, 10, 17 dhe 18 shoqërohen me nervozizëm. Idealja do të ishte të mos bëni shumë, të bëni pushime të këndshme dhe të prisni deri në shtator. Nëse keni pasur një zhgënjim të vogël, një ndryshim të papritur, nuk duhet ta mendoni, fatmirësisht Binjakët janë mjaft ekstrovertë. Është më mirë t’i përkushtoheni pak pushimeve, t’i lini vetes më shumë hapësirë ??për t’u çlodhur dhe nëse ka probleme për t’u zgjidhur është mirë të prisni të paktën deri në datën 28 ??përpara se të veproni. Vullneti nuk mungon.

Nëse po kërkoni një dashuri me kohë të pjesshme, gushti është koha e duhur. Ata që duan të marrin konfirmime afatgjata, mund të vihen në siklet. Jeta sentimentale favorizohet gjithmonë nga Venusi, por ka disa gjëra për të sqaruar dhe çiftet e dinë prej kohësh se disa gjëra nuk përputhen. Ky muaj ka të ngjarë të detyrojë një reflektim serioz për të ardhmen e dikujt, veçanërisht nëse ka pasur një problem pune në çift. Mund të lindin konflikte rreth datave 4 dhe 17. Ruhuni nga polemikat në familje. Parashikohen vështirësi për të gjithë ata që jetojnë dy histori në të njëjtën kohë, ose duhet të bëjnë një zgjedhje sentimentale. Gushti mund të zbulojë të vërteta të fshehura. Do të jetë e rëndësishme të shmangni konfliktet që do të ishin të vështira për t’u zgjidhur.

Një muaj që duhet t’ia kushtoni relaksimit, nëse është e mundur. Ekziston njëfarë frike nga e ardhmja, e cila gjithashtu mund të përkthehet në një sëmundje psikosomatike. Ky tension mund të jetë pak a shumë i pranishëm, megjithatë Marsi dhe Saturni në një aspekt kritik kërkojnë vëmendje edhe në jetën e përditshme. Kur lëvizni, mendoni për atë që po bëni, në gusht s’duhet të shpërqendroheni, veçanërisht pas datës 17.

GAFORRJA

Jupiteri është në një aspekt interesant gjatë gjithë muajit. Saturni dhe Mërkuri ju sjellin ide të mira. Me shumë gjasa do të kapërceni shumë pengesa dhe do të planifikoni më mirë muajt e ardhshëm. Do të jetë një verë e rëndësishme për ata që bëjnë punë krijuese. Zakonisht gushti nuk është një muaj për t’iu përkushtuar profesionit tuaj, por duhet të rifitoni kohën e humbur. Pas shumë pengesave dhe përpjekjeve për realizimin e projekteve, tani nuk mund të humbisni mundësinë për t’u dëgjuar dhe për t’u rikthyer në jetë. Të vetmit që mund të kenë vështirësi në këtë periudhë janë ata që gjatë muajve të fundit kanë pasur marrëdhënie të këqija me shefat dhe kolegët.

Paratë e fituar këtë muaj do të kompensojnë shpenzimet e tepruara të kohëve të fundit. Historitë e lindura në këto ditë mund të marrin hov dhe të bëhen interesante. Zemra juaj është e lirë dhe mund të keni harruar të kaluarën e hidhur. Një dozë e mirë dashurie dhe mirëkuptimi rrit erotizmin. Nëse keni të bëni me një person të dobët, mund ta lini mënjanë, sepse tani doni të jetoni më mirë, të keni garanci. Që nga viti i kaluar, martesa dhe bashkëjetesa janë prekur nga një krizë e rëndë, por nëse rezistojnë ende, do të thotë se themelet janë të mira. Realiteti është se gjithçka rreth jush ka ndryshuar, në marrëdhëniet e përgjithshme njëri nga të dy është rritur dhe tjetri jo. Në familje ka më pak diskutime, ose do të gjendet një pikë mirëkuptimi. Edhe nëse ka një mosmarrëveshje me një ish, mund të gjeni mirëkuptim ose ndërmjetësim. Datat 12, 13, 22 dhe 23 do të jenë intriguese.

Ata që jetojnë dy histori, do të bëjnë një zgjedhje përfundimtare, por nuk do ta kenë të vështirë. Mund të rimëkëmbeni në një periudhë që ju lejon të shikoni të ardhmen në mënyrë më aktive. Kontakti me natyrën ndihmon për t’u relaksuar. Nuk do të ishte keq nëse do të planifikonit disa javë në një vend të veçantë, ose nëse nuk mund të lëvizni, do të gjeni qetësi edhe në mjedisin tuaj, me njerëz mirëkuptues dhe të përshtatshëm. Kur gjërat shkojnë më mirë, ju ndiheni shumë më të fortë dhe e përjetoni shumë më mirë dashurinë.

LUANI

Është e vështirë të mos mendoni për punën me Diellin dhe Venusin në shenjën tuaj. Edhe pse janë yje të rëndësishme, nuk kanë fuqinë t’ju japin zgjidhje të menjëhershme në negociata. Duhet të tregoni pak vëmendje për kontratat dhe marrëveshjet. Në vend që të refuzoni, është më mirë të ndërmjetësoni. Mund të keni ende disa probleme financiare, por është periudhë e mirë për të zgjidhur problemet që kanë të bëjnë me një pronë. Nëse në familje ka çështje që kanë të bëjnë me testamente apo para, do të ketë diskutime, megjithatë me pak kujdes mund zgjidhni. Është mirë të blini një shtëpi ose një pronë të rëndësishme, por shmangia e borxheve, nënshkrimi i kontratave dhe marrëveshjeve do të jetë i mundur vetëm nëse gjendet kompromisi i duhur midis angazhimit dhe të ardhurave. Mundohuni të mos e shndërroni tensionin e tepërt në një qëndrim shumë agresiv që nuk ju çon askund. Për të gjithë ata që nuk kanë pasuri të mëdha, mund të lindë mundësia për të punuar në qytete të tjera, si dhe nevoja për të fituar më shumë, por dëshira për të fituar nuk mungon, ndaj përfundimi do të jetë në favorin tuaj!

Gushti mund të sjellë dashuri kalimtare, një tradhti, një pasion që rikthehet befas, zgjedhja është në dorën tuaj. Nëse kërkoni siguri në një lidhje të gjatë, e dini se duhet të shmangni diskutimet për punën, mos mendoni se partneri juaj është i pakujdesshëm apo i largët vetëm sepse ka problemet e tij. Në ditë të caktuara duket se nuk dëshiron t’ju dëgjojë.

Në një situatë të tillë, zemrat e vetmuara që duan të bëjnë takime rastësore janë më mirë se kushdo, aq më tepër që gushti është muaji i shkëlqyer për lidhje. Ndaj, nëse jeni ende vetëm dhe jeni në kërkim të shpirtit tuaj binjak, pranoni ftesat, sepse brenda këtij muaji mund të ketë vërtet diçka të këndshme. Data 16 është ditë intriguese. Ka gjasa të ketë një lajm të mirë më 15 gusht për të gjithë ata që kërkojnë pak pasion! Muaji ndihmon për stimuj shtesë. Historitë që kanë lindur tani do të kenë nevojë për kohë për t’u pjekur. Është pa dyshim më mirë, sepse planetët ofrojnë vitalitet. Është periudha e duhur për të planifikuar diçka të këndshme pranë njerëzve që pëlqeni më shumë. Datat 15, 25 dhe 26 janë gjithashtu ditë interesante. Mos u mundoni shumë në datën 29 dhe 30.

VIRGJËRESHA

Jeni gati për kontakte të reja të rëndësishme, marrëveshje që do të sjellin diçka të mirë në muajt e ardhshëm. Vazhdon ndikimi i shkëlqyer mes Marsit dhe Jupiterit. Nëse keni qenë në qendër të vëmendjes për një kohë të gjatë, tani mund të mendoni të punoni në prapaskenë, pak a shumë si një aktor që dëshiron të bëhet regjisor pas një përvoje të gjatë. Padurimi për të marrë avantazhet që ju janë premtuar nuk duhet t’ju shtyjë të bëheni të nxituar, sipërfaqësor ose agresiv me njerëzit që nuk ju japin përgjigjet që dëshironi. Ata që sapo kanë filluar një punë të re, nuk duhet të ndalen. Mos mbani qëndrime konkurruese në fushën profesionale, ju e dini shumë mirë se çfarë duhet të bëni dhe nuk keni pse të krahasoheni me askënd.

Nëse jeni vartës, mund të bëni një kërkesë, ndonëse ky është një muaj për t’iu kushtuar pushimeve. Mërkuri është gjithashtu në një aspekt të shkëlqyeshëm ndaj Jupiterit. Mund të keni ide të mira në datat 7, 8, 17 ose 28. Dashuria është thelbësore, nuk duhet nënvlerësuar kurrë. Edhe kur mendon se ambicia apo puna mund të kompensojnë mungesën e dashurisë, nuk është kështu! Historitë që lindin për argëtim gjatë kësaj vere do të piqen në dy muajt e ardhshëm. Edhe nëse jeni të lodhur nga një marrëdhënie, nuk përjashtohen mundësinë e përjetimit të emocioneve të tjera nga tani deri në tetor. Ka nga ata që do të kenë forcën për t’u çliruar nga një barrë dhe do të ndiejnë se mund t’i përjetojnë emocionet e tyre me siguri më të madhe. Kush ka një të dashur, për shembull, mund të vendosë të shkëputet përgjithmonë nga partneri zyrtar ose ta rivlerësojë atë. Ndikimi i Diellit në shenjë në datën 23 ofron emocione të veçanta dhe data 27 mund të jetë vërtet pasionante.

Rimëkëmbje e jashtëzakonshme psikofizike këtë muaj. Jepini vetes mundësi për t’u çlodhur, sidomos dhjetë ditët e fundit të muajit. Ata që duan të pushojnë duhet të shmangin bisedat për punën. Me pak fjalë, do të ishte e udhës të përfshiheni në emocionet e bukura që ofron kjo periudhë. Në ditët e fundit të muajit mund të përjetoni ndjesi të veçanta.

PESHORJA

Ka ardhur momenti i duhur për të reflektuar për zgjedhjet që duhen bërë në kuadër të vjeshtës. Nuk ka pengesa të mëdha, ose të paktën probleme më të rëndësishme duket se janë kapërcyer. Paqartësitë e vetme mund të kenë të bëjnë me çështjet ekonomike. Duke pasur parasysh kohën, është problem i të gjithëve. Fillon sezoni më premtues, ekziston mundësia për shtigje të reja profesionale, për t’u shkëputur nga rrugët e vjetra, për marrëveshje të reja. Për Peshoret nuk ka kufij. Ata që janë profesionistë të pavarur do të kenë mundësinë të zgjerojnë gamën e tyre të veprimit. Marrëdhëniet me aksionarët janë më të lehta se në fillim të vitit, mundur të shfrytëzoni një mundësi.

Ky është një qiell i rëndësishëm për të rinjtë, për ata që tani po fillojnë një praktikë. Çështjet burokratike mund të zgjidhen dhe mund të fitohet një sfidë. Nxënësit do t’i përballojnë testet e radhës me shpirt të lehtë. Ditët më të mira janë ato në fund të muajit. Vuajtjet kanë kaluar dhe vetëm ata që kanë pasur frikë të zbulojnë ndjenjat e tyre janë ende në një gjendje ngërçi. Në këtë moment, të ndarët do të kenë një dashuri të re në zemrat e tyre, çiftet që kanë përjetuar një krizë do të jenë më mirë dhe beqarët do të mund të fillojnë të jetojnë marrëdhënie të veçanta. Gjatë muajve të fundit tashmë diçka ka ecur në favor, ndaj edhe kënaqësitë nuk do të vonojnë.

Takimi fatal mund të ndodhë në çdo moment, edhe në vende të papritura, përderisa keni vullnetin për t’u emocionuar, për të ndarë një ndjenjë të pastër. Do të ketë marrëdhënie intriguese rreth 15 gushtit. Ata që kërkojnë dikë mund edhe të fluturojnë nga lulja në lule, pa u ndalur, vetëm për kënaqësinë e përvojave të reja. Datat 19 dhe 20 janë shumë fatsjellëse.

Në këtë gusht ndiheni më mirë, keni qëndrueshmëri të mirë. Është një periudhë përgjumjeje, por edhe përmirësimi. Edhe për ata që u është dashur të përballen me një operacion apo një problem të rëndësishëm. Ndikimi i yjeve i bën edhe më efektive. Sigurisht që është mirë gjithmonë të konsultoheni me mjekun tuaj. Nga datat 19 deri në 31 do të keni goxha resurse.

AKREPI

Dëshironi t’i tregoni dikujt se mund t’ia dilni edhe pa ndihmën e tyre dhe këtu ndikon shumë padurimi apo pavendosmëria e muajve të fundit. Mund të mbyllni dhe hapni një përvojë të re, ose thjesht të kërkoni një ndryshim pune, për t’u përpjekur të përmirësoheni, nëse nuk e keni bërë ende. Kërkesat e refuzuara në muajt e fundit do të pranohen në fund të vitit. Marsi është në një aspekt të shkëlqyer, Saturni mbron shenjën tuaj, ndaj veprimet tuaja në njëfarë mënyre janë dhe do të jenë të suksesshme. Thjesht duhet të mbani nën kontroll trazimin që ndjeni brenda, sepse mund të kthehet në zemërim, duke ju bërë të ndiheni keq. Prandaj është e rëndësishme të shmangen qëndrimet e rebelimit si qëllim në vetvete. Përpiquni të veproni në mënyrë diplomatike për një rezultat të mirë, sidomos nga data 23 deri në datën 31. Ata që duhet të investojnë padyshim që do të ndihen pak më në vështirësi për të ndërmarrë rreziqe.

Këto ditë përpiquni të përqendroheni më shumë te dashuria. Shpresojmë të mos jeni mërzitur që kur Venusi filloi një tranzit nga 5 qershori. Ndoshta kjo është koha e duhur për të rishikuar zgjedhjet e deritanishme. Nuk duhet të tregohemi jo tolerantë dhe pesimistë për shkak të kundërshtimit të Jupiterit dhe aq më pak nga atmosfera elektrike, e shkaktuar nga Urani. Të gjithë këta planetë i bëjnë të qarta lidhjet e dashurisë dhe ka të ngjarë që prej disa muajsh të jeni të vendosur të mos i toleroni më të njëjtat gjëra. Pra, nëse keni partnerin e duhur, nuk ka problem, edhe nëse marrëdhënia ka ndryshuar thellësisht kohët e fundit. Vetëm se nëse nuk ndiheni të kuptuar, mund të zemëroheni. Zemrat e vetmuara s’duhet të përfshihen në marrëdhënie që janë të gabuara që në fillim, për shembull me njerëz të martuar ose shumë të largët. Mesi i muajit ju fton të bëni një analizë të kujdesshme të asaj që po përjetoni. Historitë që lindin tani mund të rezultojnë tërheqëse në fillim, por më pas më pak të lehta për t’u menaxhuar.

Gjatë kësaj kohe do t’ju duhet t’i lini gjërat të rrjedhin natyrshëm. Nuk jeni ndalur që nga fillimi i vitit, keni luftuar për të përmirësuar jetën tuaj. Në gusht do të jeni aq elektrikë sa mund të lodheni edhe me pushime. Kërkoni vende relaksi dhe kënaqësie, rrethohuni me njerëz që nuk ju nervozojnë. Përmirësim i dukshëm nga data 23 deri në 31. Do të keni pak nervozizëm për shkak të mungesës së gjumit ose ushqimit të keq.

SHIGJETARI

Është një muaj disi i lodhshëm për profesionin, idealja do të ishte të punonit sa më pak dhe të shijonit pushimet verore të merituara. Në të vërtetë nuk do të jetë aq e lehtë të ëlodheni plotësisht. Ndikimi i Merkurit, Marsit dhe Saturnit, kërkon domosdoshmërish një bilnac të shpenzimeve. Disa marrëdhënie do të ndryshojnë, veçanërisht nëse jeni sipërmarrës ose keni kompaninë tuaj. Ju mund të gjeni aleatë të rinj, për të anashkaluar disa marrëveshje, për të filluar diçka që nuk e keni përjetuar kurrë. Në përgjithësi, kur kemi Saturnin kundër, është më mirë të vazhdojmë të bëjmë atë që dimë të bëjmë. Ndaj ju këshillohen hapa të ngadaltë. Të rinjtë mund të përfitojnë nga ky moment për të nisur një punë që do të sjellë krenari në muajt në vijim.

Afërdita ka nisur një kalim të rëndësishëm që do të zgjatë deri në fillim të tetorit dhe do të zgjojë një pasion dhe dëshirë të madhe për liri që do të duhet të menaxhohet me kujdes. Ata që ndihen të keqkuptuar në çift, apo ndiejnë se pasioni u shuhet, do të përpiqen të gjejnë situata alternative. Në disa raste, dikush mund të dëshirojë edhe një lidhje jashtëmartesore, ose të paktën që lidhja zyrtare të rifitojë gjallërinë. Situata e muajit gusht është e favorshme për ata që kërkojnë dashuri me kohë të pjesshme, por pak kufizuese për të gjithë ata që janë në një lidhje prej disa kohësh dhe nuk besojnë më në të. Zemrat e vetmuara do të jenë të lumtura që do të jetojnë marrëdhënie të ndezura, pa premtime. Ata që mbeten vetëm në gusht duhet të pyesin veten nëse po kërkojnë dashuri apo po humbasin kohë pa e kuptuar. Fundjava e fundit e muajit sjell qartësi.

Jeni në njëfarë presioni këtë muaj. Ndoshta nuk keni kohë për t’iu përkushtuar pushimeve, pasi do të merreni projekte të shumta. Do të keni prioritete dhe përgjegjësi që nuk do ju lejojnë të largoni mendimet dhe shqetësimet. Kini kujdes në datat 10, 11, 17 dhe 18. Respektoni nevojat e trupit dhe përshtatni një mënyrë jetese të rregullt, edhe nëse entuziazmi do t’ju dalë jashtë kontrolli dhe do të mendoni se jeni të paprekshëm.

BRICJAPI

Muaj që teorikisht iu duhet kushtuar pushimeve, por në praktikë është kërkues dhe i mbushur ngjarje. Mund të bëni ndryshime nëse nuk jeni të kënaqur me punën që bëni. Duhet ta shihni të ardhmen me besim. Nëse muajt e parë të vitit ishin të pasigurt, ndonjëherë edhe të pakënaqshëm, rezultatet mund t’i shihni që tani, pasi gjithçka do të jetë më e lehtë. Gushti është muaji i pushimeve, por Bricjapi nuk pushon asnjëherë, pasi mendja e tij vetëm punon, zhvillon strategji dhe projekte të reja 24 orë.

Pas 15 gushtit do të merrni lajme të rëndësishme, dita e 28-të është interesante. Kjo periudhë kërkon maksimumin, inteligjencë, përkushtim dhe aftësi. Ata që kanë një aktivitet të lidhur me kontakte do të kenë edhe më shumë, ata që kërkojnë miratim, do ta marrin. Edhe nisja e biznesit tuaj mund të jetë një ide e mirë, yjet shpërblejnë guximin dhe aftësinë për të vepruar, cilësi që sigurisht nuk ju mungojnë. Kushdo që jeton një histori për shumë vite pa e zyrtarizuar, tani do të dëshirojë të martohet, ose të bashkëjetojë. Pas një ndarjeje, Bricjapët nuk fillojnë menjëherë aventura të reja. Maturia nuk është kurrë e tepërt, por shpresojmë që çdo rezervë të fshihet. Një histori që lind këto ditë do t’ju çlirojë shpirtin dhe t’jua bëjë zemrën të rrahë më shpejt. Për më tepër, kushdo që heq dorë nga një dashuri do të gjejë menjëherë një tjetër. Gushti kërkon më shumë. Do të bëni edhe takime të veçanta, fundi i muajit sjell këshilla dhe ndjesi të veçanta. Ju kujdeseni shumë për punën, por në gusht përpiquni të mos mendoni vetëm për detyrimet. Duhet vërtet të çlodheni dhe mbi të gjitha të besoni pak më shumë në vlerën e ndjenjave. Historitë që lindin tani fillojnë në një mënyrë argëtuese, pa angazhime.

Në aspektin psikofizik, yjet janë favorizues. Nuk ka planetë kundër. Do të mund të sqarohen shumë çështje të lindura në pjesën e parë të vitit apo edhe në 2022. Është e vërtetë që gjatë dy muajve të fundit keni akumuluar shumë stres, por tani mund të çliroheni. Do të ketë përmirësime për çdo problem të ri.

UJORI

Këshillohet që t’i menaxhoni financat me mençuri, ekziston mundësia e një shitjeje, e një blerjeje, e një marrëveshjeje, por njeriu nuk duhet të rrëmbeheni nga entuziazmi. Bëni kujdes në marrëdhënie me shefat, disa zgjedhje do të varen nga palët e treta që duhet të miratojnë një projekt. Nuk duhet të nxitoni! Edhe pranimi i një marrëveshjeje të re, një kontrate apo edhe më shumë, duke lënë të sigurtën për të pasigurt mund të konsiderohet si një rrezik. Asgjë serioze nëse do të vazhdoni të bëni atë që dini të bëni më mirë, por improvizimet nuk lejohen. Ortakëritë në këtë periudhë duhen vlerësuar hap pas hapi. Është e vërtetë që ka shumë kontakte, por duhet zgjedhur mirë dhe të lejohet ndonjë vonesë në përgjigje.

Për fat të mirë gushti është një muaj në të cilin jo të gjithë punojnë ose të paktën shumica kërkojnë relaksim. Pjesa e fundit e muajit është më e mira. Kjo mund të jetë koha ideale për të kufizuar veten në vlerësimin e mundësive të reja, duke menduar për ndryshimet e ardhshme. Mesi gushtit sjell dyzime të vogla. Dikush mund të lërë një punë për ca kohë për një tjetër, por vetëm nëse është vërtet fitimprurëse dhe e sigurt. Ndikimi i gjatë i Venusit sjell ende çështje të vogla emocionale për të zgjidhur. Janë me fat ata që nuk duan të japin siguri dhe të jetojnë marrëdhënie kalimtare! Është e rëndësishme që pakënaqësia apo lodhja në punë të mos përcillet edhe në dashuri. Kushtojini vëmendje personave që takoni, në këtë periudhë mund të tërhiqeni edhe nga një marrëdhënie e vështirë, ndoshta me një person të largët.

Nga data 15 deri në datën 20 nuk përjashtohet ndonjë pendesë. Këmbëngulja për të takuar dikë që është tashmë i martuar ose kërkon domosdoshmërish një përballej, është e gabuar. Nëse ka konflikte të forta, është më mirë të shmangni edhe shqetësimet rreth datës 22. Këtë muaj duhet të shmangni stresin. Rreth datës 15, mërzia mund të shndërrohet në trazim. Është e lehtë që disa tensione të bëhen të bezdisshme, prandaj mund të ketë sëmundje psikosomatike. Mundohuni të mbani nën kontroll nervozizmin dhe mbi të gjitha ekzagjerimet. Është më mirë të mos e teproni në gusht dhe të mos ndërmerrni rreziqe të panevojshme.

PESHQIT

Muaji zbulon një dëshirë të madhe për t’u shfaqur, me disa dyshime të vogla vetëm në marrëdhëniet mes partnerëve dhe bashkëpunëtorëve. Nëse, për shembull, puna juaj përfshin takime, diskutime ose duhet t’i raportoni një personi për punën tuaj, do të ketë diskutime; por mos u shqetësoni. Duhet t bëni kujdes sidomos në datat 9, 10, 11, 17 dhe 18. Disa përplasje planetare rrezikojnë sigurinë tuaj, ose do të jetë e nevojshme të gjeni njerëz të tjerë me të cilët të menaxhoni punën tuaj. Idetë tuaja do të jenë të suksesshme, por mos mendoni për rezultate të menjëhershme. Në gusht është normale të ketë vonesa, pasi jo të gjithë punojnë. Megjithatë, prisni të bëni më shumë sesa planifikoni. Hapen shtigje që do t’ju çojnë larg.

Kush jeton një dashuri të rëndësishme, duhet të përpiqet të mos ta shkatërrojë me dyshime të kota. Do të ketë të dashuruar që do të debatojnë për arsye të parëndësishme. Kini kujdes nëse kthehet një ish. Kush vendos për një ndarje, do të ndihet më mirë. Duket një paradoks, por ndonjëherë është jashtëzakonisht e rëndësishme të heqësh qafe një barrë. Këshillohet shmangia e debateve familjare në mes të muajit. Mesi i gushtit mund të jetë i vështirë për t’u menaxhuar për ata që nuk e respektojnë njëri-tjetrin ose që shkojnë vende që u shkaktojnë apati dhe mërzi. Kushdo që është zhgënjyer nga një dashuri nuk duhet të vazhdojë të mendojë se ndjenjat janë një kurth. Nëse një dashuri lind në gusht, në fillim do të jetë e diskutueshme, e bazuar edhe në një ironi thumbuese, por me kalimin e kohës do të rritet.

Për disa ka ardhur koha për të rifilluar projektet, ose për ta nisur nga e para, kjo do të kërkojë mund. Me pak fjalë, do të ketë shumë ankth, por është e rëndësishme t’i lini gjërat të rrjedhin natyrshëm. Kujdes në datat 14, 20, 24 dhe 25. Ju këshillohet të mos ta teproni. Më mirë të bëni një shëtitje në natyrë. Mund të jetë një ilaç i vërtetë, antistres. Marsi mund të sjellë acarim ose inflamacione për lëkurat delikate. Mjeku juaj do t’ju japë këshilla nëse keni ndonjë problem.