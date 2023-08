Super e rrallë! Hëna blu më 30 gusht, si do të ndikojë te çdo shenjë e Horoskopit

Sikur të mos mjaftonte sezoni i Virgjëreshës, Mërkuri, sundimtari planetar i Virgjëreshës, sapo u vendos në mënyrë retrograde, duke e bërë të vështirë zgjidhjen e problemeve.

Por për fat kemi lajme të mira!

Supër Hëna Blu e gushtit 2023 jo vetëm që po ju riorganizon me pamjen më të madhe, por po inkurajon çdo shenjë të zodiakut të shikojë përtej detyrave gjysmë të kryera që janë pikërisht përballë tyre, dhe drejt ëndrrave dhe idealeve tuaja të së ardhmes.

Çfarë është Hëna blu?

Hënë blu ndodh kur ka dy hëna të plota në të njëjtin muaj kalendarik (por mjerisht, hëna nuk do të jetë në të vërtetë blu). Ato konsiderohen si hëna disi të rralla, prej nga vjen edhe termi “një herë në hënë blu”. Në fakt, hënat blu vijnë vetëm një herë në dy deri në tre vjet.

Kjo hënë është jashtëzakonisht e rrallë sepse është edhe super edhe blu. Hëna e fundit super blu ishte në dhjetor 2009; ai që pason këtë vit nuk do të jetë deri në gusht 2032.

Si do të ndikojë Hëna blu te çdo shenjë e zodiakut:

Dashi

Më 30 gusht, hëna e plotë do të hedhë dritë mbi dëshirën tuaj për t’u tërhequr dhe tërhequr nga sytë e publikut. Edhe pse prireni të jeni një person mjaft aktiv, kjo dredhi po ju inkurajon të shpenzoni më pak kohë në lëvizje dhe më shumë kohë për të rimbushur bateritë tuaja imagjinative. Nëse jeni ndjerë të humbur, tani është një kohë e mirë për të zhvendosur fokusin tuaj drejt gjërave që nuk kërkojnë shumë aktivitet fizik, si ditar apo ëndërrim me sy.

Demi

Gjatë hënës së plotë të Peshqve, shpresat dhe ëndrrat tuaja për miqësitë dhe komunitetin tuaj do të jenë në qendër të vëmendjes. Mund ta gjeni veten duke bashkëpunuar me dikë që ju frymëzon, ose mund të mendoni se si duket fisi juaj ideal. Kjo është një kohë me fat për t’u lidhur me rrjete, Demi, prandaj sigurohuni që ta vendosni veten atje. Lidhjet që krijoni tani janë tepër optimiste dhe mund t’ju ofrojnë mbështetje dhe miqësi afatgjatë në planin afatgjatë.

Binjakët

Më 30 gusht, hëna e plotë te Peshqit do të ndriçojë shtëpinë tuaj të 10-të të karrierës dhe imazhit publik, duke sjellë në plan të parë disa nga shpresat dhe dëshirat tuaja për profesionin tuaj. Ju prireni të ëndërroni të mëdha kur bëhet fjalë për reputacionin tuaj, dhe në këtë ditë, do të jetë më e lehtë të imagjinoni se ku mund t’ju çojë puna juaj. Kjo hënë mund të nënkuptojë një promovim, ose një mundësi për të shfaqur talentet tuaja para masave.

Gaforrja

Këtë muaj, sistemet dhe filozofitë tuaja aktuale të besimit do të ndriçohen ndërsa hëna e plotë e Peshqve shpaloset. Gjatë këtij hënimi, ju inkurajoheni të zgjeroni perspektivat tuaja, veçanërisht nëse jeni rënduar nga streset e jetës suaj të përditshme. Kjo është një kohë me fat për të udhëtuar ose për të bërë diçka të pazakontë, Gaforre, ndaj mos hezitoni t’i ndryshoni gjërat.

Luani

Më 30 gusht, hëna e plotë e Peshqve hedh dritë mbi kufijtë dhe detyrimet tuaja që ndani aktualisht me të tjerët. Ju mund të jeni duke shlyer një borxh që ju ka zënë, ose duke rregulluar afërsinë tuaj me njerëzit e tjerë dhe përgjegjësitë e tyre financiare. Ju gjithashtu mund të konsideroni mundësitë që burimet tuaja po krijojnë për ju tani, të cilat mund të mos keni qenë në gjendje t’i shihni më parë. Çdo përfundim që ndodh tani ka të ngjarë të jetë një bekim në maskim, Luan, kështu që mos kini frikë të përqafoni ndonjë ndryshim.

Virgjëresha

Ndërsa hëna e plotë e Peshqve shpaloset, marrëdhëniet dhe partneritetet tuaja romantike do të jenë fokusi juaj kryesor. Ndërsa prireni të jeni një person mjaft logjik, ky munacion po ju fton të përqafoni mundësitë që lidhjet tuaja po ofrojnë tani. Përpiquni të mos e kufizoni mendimin tuaj kur bëhet fjalë për dashurinë tani, Virgjëresha, do t’ju sjellë dobi të qëndroni mendjehapur dhe t’i besoni dinamikës që keni kultivuar me të tjerët.

Peshore

Më 30 gusht, hëna e plotë do ta zhvendosë fokusin tuaj te zakonet, rutinat dhe ritualet tuaja aktuale. Tani do të kërkoni shumë rrjedhshmëri në rutinën tuaj të përditshme, duke ju ftuar të bëni disa ndryshime që mbështesin ëndrrat dhe idealet tuaja përfundimtare për këtë fushë të jetës suaj. Tani mund të mos jetë koha për të zbatuar regjime të ngurta, por në vend të kësaj, pranoni fleksibilitetin që ju nevojitet në jetën tuaj të përditshme në mënyrë që të funksiononi sa më mirë.

Akrepi

Imagjinata juaj do të jetë e egër gjatë hënës së plotë të Peshqve, Akrepit, duke e bërë atë një kohë me fat për të vizualizuar mënyrat se si mund të kënaqeni me kënaqësitë e jetës. Mund të arrini një pikë kthese në një çështje romantike, ose të përfundoni një projekt krijues. Sido që të jetë, hëna e plotë e sotme ka të bëjë me atë që është e mundur kur i jepni përparësi kënaqësisë, kështu që me siguri do të ndiheni të frymëzuar.

Shigjetari

Më 30 gusht, hëna e plotë e Peshqve do të hedhë dritë mbi shtëpinë tuaj të katërt të shtëpisë dhe familjes, duke nxjerrë në dritë idealet tuaja për botën tuaj private. Ndërsa kjo mund të mos jetë një kohë veçanërisht aktive për ju, do të shpenzoni shumë kohë duke imagjinuar se si duket stili juaj ideal i jetesës në habitatin tuaj natyror. Ju mund të ndjeni nevojën për t’u zhvendosur, ose për të bërë ndryshime në vendbanimin tuaj që përputhen më mirë me ëndrrat tuaja për jetën tuaj private.

Bricjapi

Do të mbështeteni në imagjinatën tuaj gjatë hënës së plotë të Peshqve më 30 gusht. Tani është koha për të shprehur mendimet dhe idetë tuaja, Bricjap, edhe nëse detajet nuk janë hekurosur plotësisht ende. Ju keni qenë gjithmonë një vizionar, por sot do të ndiheni jashtëzakonisht shpresëdhënës për atë që keni ende për të mësuar dhe kuptuar rreth botës. Diçka e madhe sot dhe lejoni imagjinatën tuaj t’ju udhëheqë. Frymëzimi do të jetë i tepërt në këtë ditë.

Ujori

Më 30 gusht, hëna e plotë sjell ndriçimin e financave dhe burimeve tuaja aktuale. Në këtë ditë, ju do të merrni parasysh mundësitë që mund t’ju ofrojnë pasuritë tuaja, ndërsa imagjinoni mënyrat se si mund të përfitoni sa më shumë nga ajo që keni aktualisht. Ndërsa specifikat mund të jenë ende në ajër, tani është një kohë me fat për të ëndërruar mënyra për të shijuar frytet e punës suaj.

Peshqit

Më 30 gusht, hëna e plotë ndriçon ëndrrat dhe aspiratat aktuale që keni për veten dhe identitetin tuaj. Pas një periudhe prioritizimi të racionalitetit mbi imagjinatën dhe kreativitetin, ky është momenti juaj për të menduar shumë. Bota është goca juaj tani, Peshqit. Në botën ideale, ku e shihni veten? Nuk është e kotë të besosh se do të realizosh atë që ke parashikuar.

