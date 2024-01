Studimi i fundit kanadez: Gjatësia e gishtit tregon çrregullime psikologjike

Një studim i fundit tregon se njerëzit, gishti tregues i të cilëve është më i shkurtër se gishti i unazës, kanë më shumë gjasa të zhvillojnë një çrregullim psikiatrik.

Kjo u përcaktua nga studiues kanadezë të cilët analizuan gjatësinë e gishtërinjve të vullnetarëve me probleme psikiatrike të diagnostikuara klinikisht për të përcaktuar nëse psikopatia është “e rrënjosur biologjikisht”, dhe rezultatet u botuan në revistën për kërkime psikiatrike (The Journal of Psychiatric Research), raporton New York Post.

Hulumtimi filloi duke vënë në dukje se ata me gisht tregues më të shkurtër dhe gisht unazor më të gjatë ishin më shpesh të lidhur me tiparet e “treshes së errët” dhe sjelljen agresive. Siç u tha, karakteristikat e “triadës së errët” janë “qëndrime shumë të dekurajuara shoqërore, përkatësisht makiavelizmi, narcisizmi dhe psikopatia”.

Në hulumtim morën pjesë 80 vullnetarë – 44 me probleme psikiatrike dhe 36 persona të shëndetshëm pa gjendje të diagnostikuar mendore. Analiza e duarve të tyre konfirmoi se “në krahasim me kontrollet e shëndetshme, individët me një problem psikiatrik të diagnostikuar klinikisht kishin më shumë gjasa të kishin një gisht tregues më të shkurtër dhe një gisht unazor më të gjatë.

Nga ana tjetër, një nga autorët e studimit, Serge Brand, thotë se personat me gisht tregues më të shkurtër nuk duhet të alarmohen sepse ky fenomen është i shpeshtë.

“Sa më shumë që një i rritur kishte shenja të psikopatologjisë, aq më shumë i rrituri dukej se ishte ekspozuar ndaj përqendrimeve më të larta të testosteronit dhe përqendrimeve më të ulëta të estrogjenit gjatë periudhës prenatale të jetës”, tha Brand.