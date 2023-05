Studimi: Cicërima e zogjve largon depresionin dhe emocionet negative

Hulumtimet shkencore kanë treguar shumë herë se kontakti i njeriut me natyrën është i lidhur me një shëndet më të mirë mendor dhe fizik.

Sipas dy studimeve të ndryshme të botuara vitin e kaluar, zogjtë duket se janë veçanërisht të dobishëm për njerëzit, pasi me fluturimin e tyre ata mbajnë me vete ndjenjën e natyrës, edhe kur ata janë të fshehur në pemë dhe shkurre, kënga e tyre është e dukshme me një efekt pozitiv.

“Ajo që është e veçantë për cicërimën është se edhe kur njerëzit jetojnë në zona shumë të urbanizuara dhe janë jashtë kontaktit me natyrën, ata e lidhin këngën e shpendëve me mjedise natyrore jetësore dhe të paprekura,” shpjegon Emil Stobbe, një student i diplomuar në neuroshkencën mjedisore në Institutin Max Planck mbi Zhvillimin Njerëzor dhe autor i një prej studimeve.

Në fakt, hulumtimi ka treguar se dëgjimi i cicërimave të regjistruara, qoftë edhe me kufje, mund të zvogëlojë emocionet negative.

Gjithashtu i dobishëm për ata që vuajnë nga depresioni

Në një studim, shkencëtarët u kërkuan 1300 pjesëmarrësve të mblidhnin të dhëna për mjedisin dhe gjendjen e tyre psikosomatike tre herë në ditë duke përdorur aplikacionin celular Urban Mind.

Pjesëmarrësve nuk iu tha se çfarë kërkonin studiuesit. Megjithatë, regjistrimet siguruan një rezervuar të pasur të dhënash të lidhura me gjendjen psikosomatike të njerëzve në kohë reale dhe në botën reale.

Duke analizuar këto të dhëna, studiuesit gjetën një lidhje pozitive të rëndësishme midis shikimit dhe dëgjimit të zogjve dhe përmirësimit të gjendjes mendore të njerëzve, edhe pasi morën parasysh shpjegime të tjera të mundshme, si arsimi, profesioni ose prania e gjelbërimit dhe ujit, të cilat kanë qenë të lidhura me pozitive Shendeti mendor.

Çuditërisht, zogjtë ishin të dobishëm edhe për ata të diagnostikuar me depresion, një nga sëmundjet mendore më të zakonshme që nuk trajtohet gjithmonë dhe domosdoshmërisht me mjekime konvencionale.

Kënga e shpendëve redukton stresin

Në studimin e dytë, u zbulua se nëse dëgjoje rreth gjashtë minuta cicërimat e zogjve ato reduktonin ndjenjën e ankthit, depresionit dhe paranojës tek pjesëmarrësit e shëndetshëm.

“Dëgjimi i këngës së tyre përmes kufjeve aktivizoi të njëjtat rrugë përgjegjëse për mirëqenien mendore. Dhe ky është një zbulim i mrekullueshëm”, tha Ryan Hammond, një kandidat për doktoraturë në Institutin e Psikiatrisë, Psikologjisë dhe Neuroshkencës në King’s College në Londër, i cili nuk ishte i përfshirë në këtë hulumtim.

Studiuesit kërkuan 295 pjesëmarrës në internet të vlerësonin gjendjen e tyre emocionale dhe të bënin një test kujtese. Më pas atyre iu kërkua të dëgjonin këngën e shpendëve ose zhurmën e trafikut. Hulumtuesit më pas u kërkuan pjesëmarrësve të vlerësonin përsëri gjendjen e tyre emocionale.

Ata që kishin dëgjuar një larmi më të madhe cicërimash (nga tetë lloje zogjsh) raportuan një reduktim të simptomave të depresionit, si dhe ndjenja ankthi dhe paranojë. Ata që kishin dëgjuar më pak (dy lloje) gjithashtu raportuan një reduktim të ndjeshëm të ankthit dhe paranojës. Anasjelltas, tek ata që kishin dëgjuar zhurmën e trafikut, simptomat e depresionit u përkeqësuan.