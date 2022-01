STUDIMI/ A e transmetojnë nënat koronavirusin te foshnjet gjatë ushqyerjes me gji?

Sipas një studimi në SHBA, nënat nuk e transmetojnë virusin te foshnjat përmes ushqyerjes me gji. Studimi zbuloi se megjithëse një përqindje e ulët e qumështit të gjirit përmban material gjenetik të koronavirusit, ky material nuk riprodhohet nga ushqyerja me gji.

Studiuesit, të udhëhequr nga Dr. Paul Krogstad i Universitetit të Kalifornisë, Berkeley, i cili publikoi studimin në revistën Pediatric Research, analizuan mostrat e qumështit të gjirit nga 110 nëna, 65 prej të cilave ishin pozitive, nëntë kishin simptoma të dyshimta, por rezultuan negative dhe të tjerat gjithashtu kishin simptoma, por nuk ishin testuar ende.

Materiali gjenetik (ARN) i koronavirusit u zbulua në qumështin e gjirit tek 7 prej grave (6%), ndërsa një kampion i dytë i marrë nga të njëjtat nëna pas ditësh nxorri në pah se nuk kishte më gjurmë ARN-në të virusit.

Megjithatë, shkencëtarët nuk gjetën asnjë provë të infeksionit me koronavirus tek foshnjat e shtatë prej nënave. Studiuesit vunë në dukje se kampioni i tyre i studimit ishte relativisht i vogël, megjithëse ky është studimi më i madh deri më sot që analizon qumështin e gjirit dhe arrin në përfundimin se ushqyerja me gji nga nënat e infektuara me Covid-19 nuk rrezikon fëmijët.

Një tjetër studim i vogël amerikan nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë dhe Zhvillimit Njerëzor (NICHD), i botuar në revistën Nature Communications, nxori në pah se infeksioni me koronavirus tek gratë shtatzëna mund të shkaktojë reaksione imune inflamatore në fetus, edhe nëse fetusi është i infektuar. virusi infekton placentën.

Gratë shtatzëna janë më të rrezikuara nga Covid-19 se sa gratë që nuk janë shtatzëna. Covid-19 gjithashtu rrit rrezikun e lindjes së parakohshme. Studimi i ri shqyrtoi 23 gra shtatzëna, 12 prej të cilave ishin të infektuara me koronavirus.

Studiuesit arritën në përfundim se:

–Gratë shtatzëna me koronavirus kanë më pak limfocite T në sistemin imunitar, dhe për këtë arsye mbrojtje më të ulët kundër virusit.

–Nënat e infektuara me koronavirus zhvillojnë antitrupa ndaj virusit pavarësisht nëse kanë simptoma apo jo dhe disa nga këto antitrupa zbulohen në gjakun e kordonit kërthizor.

–Nënat me koronavirus kanë nivele më të larta të inflamacionit dhe përgjigjes imune në gjakun e tyre, pavarësisht nga simptomat e tyre

–Foshnjat nga nënat e infektuara me koronavirus (madje edhe ato asimptomatike) kanë nivele më të larta të interleukinës-8, edhe nëse nuk kanë Covid-19.

–Ndërsa koronavirusi nuk identifikohet në placentë, placentat e nënave me koronavirus kanë qelizave imune të ndryshme, një tregues që sistemi imunitar i foshnjës është i prekur nga Covid-19 përmes nënës./albeu.com