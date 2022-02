Specialistët japin këshillat e forta, këto 6 gabime në higjienën personale që nuk duhet t’i bëni më

Një prej rregullave bazë për tu mbrojtur nga koronavirusi është higjena personale. Por duhet ta bëjmë atë në një mënyrë absolutisht të saktë, përndryshe efektet nuk do të jenë të njëjta. Shumë njerëz mund të befasohen për disa gjëra të gabuara që kanë bërë gjatë jetës së tyre.

Ne ju sugjerojmë që të njiheni me listën e tyre dhe të kujdeseni siç duhet.

1.Bëni dush shumë shpesh.

Mund të tingëllojë e çuditshme, por larja shumë shpesh është po aq e keqe sa të mos lash fare. Sipas një ekipi të ekspertëve të sëmundjes infektive nga Universiteti Kolumbia, larja e shpeshtë e bën lëkurën tuaj të thatë dhe të plasaritur, gjë që çon në faktin se mikrobet mund të depërtojnë lehtësisht në trupin tuaj përmes këtyre plagëve. Ekspertët rekomandojnë të laheni jo më shumë se një herë në ditë.

2.Nuk i lani duart para se të shkoni në tualet.

Mund të gjeni baktere jo vetëm në tualet, por në të gjithë shtëpinë. Kjo do të thotë që nëse nuk keni larë duart për një kohë të gjatë, bakteret ndoshta janë të pranishme edhe mbi to. Kur shkoni në tualet, ju prekni pjesët private për të cilat mikrobet janë veçanërisht të rrezikshme. Kështu, larja e duarve para se të shkoni në tualet është edhe më e rëndësishme se pas.

3.Prekni tualetin me gisht.

Tualeti është ndoshta vendi më i pistë në shtëpi. Vëzhgimet tregojnë se 90 minuta pas një larje, dhjetëra pikëza me baktere janë ende në sipërfaqe. Prandaj, përpiquni të prekni tualetin jo me majën e gishtave, por me pjesën e mesit. Kjo mund të ndihmojë shumë, në rast se harroni dhe prekni diçka përpara se të lani duart, nuk do të përhapni bakteret rreth e rrotull.

4.Flini në të njëjtin jastëk për një kohë të gjatë.

Jastëkët janë një parajsë për merimanga pluhur ose myk. Me kalimin e kohës ata mund të kalojnë në fytyrën e një personi dhe të provokojnë sëmundje të lëkurës. Një studim thotë se merimangat e pluhurit mund të shkaktojnë alergji, të cilat shkaktojnë bllokim të hundës, enjtje dhe acarim të pasazheve të sipërme të frymëmarrjes. Gjithashtu rekomandon që të lani jastëkun tuaj çdo javë.

5.Flini me kafshët shtëpiake.

Rezulton se edhe gjatë natës, duhet të ndiqni rregullat e higjenës. Këtu nuk rekomandohet lejimi i maceve dhe qenve të flenë në të njëjtin shtrat me ju. Edhe ato më të mirët mbajnë shumë baktere në leshin e tyre. Është e vështirë ta besosh, por disa prej tyre madje mund të shkaktojnë plagë. Jo, nuk po flasim për mesjetën, por për kohërat moderne! Statistikat thonë se midis 1977 dhe 1998 ka pasur 23 raste të infeksionit nga kjo sëmundje vdekjeprurëse e bartur nga macet shtëpiake.

6.Lani fytyrën me sapun.

Disa njerëz mendojnë se nëse e lyejnë fytyrën me sapun dy herë në ditë, do të jetë shumë e pastër dhe do të shmangin çarjet. Në realitet, sapuni bllokon poret. Dermatologët theksoijnë se sapuni nuk ishte menduar fillimisht për fytyrën. Kur e përdorni atë, ju shkatërroni pengesën mbrojtëse dhe prishni nivelin e pH të lëkurës tuaj.