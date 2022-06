S’ju a kishte marrë mendja, si ta përdorni këtë produkt për të hequr mykun e këmbëve

Edhe pse stinën e dimrit e kemi lënë pas, duket se disa problematika shëndetësore të krijuara që më herët vazhdojnë të na përndjekin edhe tani.

Një prej tyre është myku i thonjve, i njohur ndryshe si këmba e atleteve, një infeksion që krijohet si pasojë e shumimit të baktereve fungale (kërpudhore) në sipërfaqen e jashtme të thonjve.

Mbathja e këpucëve të mbyllura dhe çorapeve e perkësonmë tepër gjendjen, që është sa një problem shëndetësor edhe estetik.

Për këtë arsye në vend të antibiotikëve, ne ju sjellim një trajtim shumë praktik me shpëlarësin e gojës Listerine.

Listerina është një nga produktet më të përhapura në botë për kujdesin oral dhe shumë prej jush e përdorin shumë shpesh.

Ky produkt ndihmon në ruajtjen e dhëmbëve dhe për të patur një frymëmarrje sa më të freskët. Ajo ka në përmbajtjen e saj 3 perberes. Këta tre përbërës kanë veti antiinflamatore dhe luftojnë infeksionin e mykut të thonjve.

Në një enë me ujë të ngrohtë shtoni dy lugë gjelle Listerine dhe dy lugë gjelle uthull molle. Më pas zhysni këmbët brenda dhe lërini për 30 minuta duke i masazhuar me lëvizje rrethore herë pas here.

Lërini të thahen në diell.

Ky trajtim praktik duhet përsëritur çdo ditë derisa të vini re ndryshimet e para