Siklet dhe situata të vështira, 3 shenjat e Horoskopit që duhet të përgatiten për një muaj sfilitës

3 shenjat do të përjetojnë situata të vështira, ndaj duhet të përgatiten.

Demi

Ju duhet të gjeni kohë për të marrë frymë thellë nga përditshmëria stresuese, veçanërisht pas 2 marsit, kur Venusi, sundimtari juaj, takohet me Jupiterin në Dashi. Ju duhet t’i jepni përparësi shëndetit dhe gjendjes fizike, por mos lini prapa punët e prapambetura, sepse do të ketë kritika dhe pengesa të rënda. Mendoni hapat e ardhshëm, veçanërisht ato që kanë të bëjnë me të ardhmen tuaj.

Virgjëresha

Fillon një periudhë kërkuese, e cila ju bën të mendoni më mirë për vendimet tuaja. Çështjet e jetës personale do ju preokupojnë më shumë, megjithëse lidhja e Mërkurit dhe Saturnit më 2 mars shkakton stres intensiv, veçanërisht për çështjet profesionale. Nga fundi i javës gjërat bëhen më të mira për sa kohë që i dëgjoni të tjerët më shumë sesa flisni.

Bricjapi

Lidhja Venus-Jupiter më 2 mars thekson zonën e shtëpisë dhe familjes dhe ju fton të përqendroheni në shtëpinë dhe marrëdhëniet tuaja. Një çështje financiare mund t’ju preokupojë, ndërsa nga fundi i javës është i dukshëm një përmirësim në komunikim. Nëse po mendoni të mësoni diçka të re ose të negocioni marrëveshje, koha është pozitive, megjithëse duhet të jeni shumë të kujdesshëm me veprimet dhe fjalët tuaja.