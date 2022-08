Si t’i lajmë dhëmbët siç duhet?

Kur duhet të lani dhëmbët? Dhe si duhet t’i lani? A kanë përparësi furçat elektrike të dhëmbëve? Dr. Christoph Sliwowski, Shef i Klinikës së Implanteve, jep disa këshilla se çfarë duhet të keni kujdes kur bëhet fjalë për kujdesin dentar.

Para se të flini, pasi të keni ngrënë: mos harroni të lani dhëmbët – shumë njerëz ende e mbajnë mend këtë fjali nga fëmijëria e tyre. Rregulli ishte: Lani gjithmonë me një lëvizje rrethore të bukur. “Megjithëse asgjë nuk ka ndryshuar në rëndësinë themelore të kujdesit të rregullt dentar, njerëzit e ndërgjegjshëm ndaj shëndetit duhet të rimendojnë disa pika. Rregullat e thjeshta të sjelljes ndihmojnë në mbrojtjen e smaltit të dhëmbëve dhe pulpës së dhëmbëve.

Megjithëse smalti i dhëmbëve është materiali më i fortë në trup, ai nuk është i imunizuar ndaj ndikimeve të dëmshme. Për shembull, kur hahet, acidet veprojnë mbi të dhe lirojnë mineralet nga shtresa mbrojtëse. Mbi të gjitha, ushqimet me sheqer, lëngjet e frutave apo frutat prishin smaltin. Trupi më pas kujdeset për remineralizimin e smaltit të dhëmbëve në mënyrë të pavarur nëpërmjet pështymës: Kjo rregullon vlerën e pH në gojë dhe forcon strukturat. Megjithatë, nëse merrni një furçë menjëherë pas ngrënies, ju e prishni këtë proces dhe e hiqni smaltin e zbutur të dhëmbëve. Për këtë arsye, është e rëndësishme të prisni të paktën tridhjetë minuta pas ngrënies dhe vetëm më pas të lani dhëmbët. Nëse vuani nga mungesa e kohës në mëngjes, është mirë që të kujdeseni për dhëmbët menjëherë pasi të ngriheni për të hequr pllakën që krijohet gjatë natës. Pas mëngjesit, shpëlajeni gojën me ujë dhe përtypni çamçakëz për të neutralizuar acidet.

Ndoshta çdo i rritur ka mësuar më herët të lajë sipërfaqet e jashtme të dhëmbëve me lëvizje rrethore. Edhe pse kjo procedurë është e lehtë për t’u mësuar, ajo shkakton presion në mishrat e dhëmbëve. Kjo është për shkak se pllaka dhe bakteret futen nën skajin e indeve të buta dhe mund të shkaktojnë inflamacion atje. “E ashtuquajtura teknikë sweeping ka rezultuar të jetë një teknikë më e mirë, në të cilën furça aplikohet në një kënd të lehtë në skajin e mishrave të dhëmbëve dhe më pas zhvendoset nga e kuqja në të bardhë me presion të lehtë”. Për mishrat e dhëmbëve rekomandohet edhe pastrimi i hapësirave ndërdhëmbore një herë në ditë me fije ose furça ndërdhëmbësh.

Konsumatorët kanë pasur prej kohësh zgjedhjen midis furçave klasike manuale dhe modeleve elektrike. Këto të fundit po zhvillohen vazhdimisht më tej dhe tashmë janë të disponueshme edhe si variant me ultratinguj. Cila furçë është më e përshtatshme varet nga preferencat dhe kërkesat individuale. Në përgjithësi, përdoruesit e furçave manuale duhet të preferojnë koka më të vogla të furçave që mund të arrijnë lehtësisht te dhëmbët e pasmë. Për të mos dëmtuar smaltin e dhëmbëve gjatë larjes, janë më të mirat furçat me qime të buta deri në mesatare. Një kokë fleksibël gjithashtu parandalon dëmtimet e mishrave të dhëmbëve duke u lëshuar nëse presioni është shumë i lartë. “Veçanërisht të moshuarit, aftësitë motorike të të cilëve janë në rënie, përfitojnë nga furçat elektrike”, thotë Dr. Sliwowski. “Me ndihmën e kontrollit të presionit, ato ofrojnë ndihmë të vlefshme në mënyrë që të zvogëlojnë irritimin e mishrave të dhëmbëve dhe defektet e pastrimit. /FrontOnline/