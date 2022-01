Si të menaxhoni siç duhet paratë tuaja

Me vitin e ri ne mund të planifikojmë financat tona siç duhet, në mënyrë që të ndihemi më të sigurt përballë të papriturave: të mbrojmë ëndrrat dhe qëllimet tona, të sigurojmë standardin tonë të jetesës menjëherë dhe në afat të gjatë.

Buxheti mujor

Llogaritni shpenzimet e muajit nga llogaritë fikse p.sh. celulari ose interneti, supermarketi etj. Përpiquni të mos e tejkaloni buxhetin tuaj dhe veçanërisht të mos ju rrëmbejnë blerjet e kota që mund të mos ju nevojiten.

Lista

Shkoni në supermarket me një listë, kështu që do të blini vetëm gjërat thelbësore. Ekspertët sugjerojnë gjithashtu që të shkoni me barkun plot për të shmangur blerjet e panevojshme për shkak të urisë.

Blerjet e panevojshme

Para se të blini diçka, mendoni nëse keni vërtet nevojë për të. Jepini vetes kohë dhe mendoni nëse blerja që dëshironi të bëni është vërtet e dobishme.

Blini kur ka ulje

Përfitoni nga ofertat në dyqane. Shkoni në dyqane gjatë periudhës së zbritjes në mënyrë që të kurseni shumë para në fund të vitit.

Shmangni porositjen nga jashtë

Përgatitni kafen ose mëngjesin nga shtëpia. Përveç faktit që në këtë mënyrë ju e dini saktësisht se çfarë po hani, kur shkoni në shtëpi në punë dhe nuk porosisni nga jashtë, kurseni automatikisht para.

Llogaritë

Paguani faturat e tij menjëherë sapo të merrni rrogën tuaj. Në këtë mënyrë ju do të shmangni tarifat shtesë të kompanisë dhe do të dini se sa ju ka mbetur për të shpenzuar muajin dhe ndoshta do t'i ruani ato për përdorim në të ardhmen.